На фоне отсутствия проливных дождей температура незначительно возрастет. Кое-где отметки термометра будут подниматься до +30 градусов.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют 17 июня переменную облачность. На большей части Украины осадков не будет. Исключением будут только восточные области – там днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью преимущественно будет достигать +13...+18 градусов, днем будет колебаться в пределах +25...+30 градусов.

Погода в Киевской области

В Киеве осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

В Киевской области температура ночью не будет превышать +13...+18, а днем будет достигать +25...+30. В Киеве ночью ожидается +15....+17, а днем отметки будут показывать +26...+28.

Температура в городах Украины

  • Киев +27...+29;
  • Ужгород +28...+30;
  • Львов +27...+29;
  • Ивано-Франковск +27...+29;
  • Тернополь +27...+29;
  • Черновцы +27...+29;
  • Хмельницкий +27...+29;
  • Луцк +27...+29;
  • Ровно +27...+29;
  • Житомир +26...+28;
  • Винница +27...+29;
  • Одесса +27...+29;
  • Николаев +27...+29;
  • Херсон +28...+30;
  • Симферополь +28...+30;
  • Кропивницкий +27...+29;
  • Черкассы +26...+28;
  • Чернигов +26...+28;
  • Сумы +25...+27;
  • Полтава +27...+29;
  • Днепр +27...+29;
  • Запорожье +27...+29;
  • Донецк +26...+28;
  • Луганск +25...+27;
  • Харьков +25...+27.

Погода в Украине 18 июня / Карта Укргидрометцентра