На фоне отсутствия проливных дождей температура незначительно возрастет. Кое-где отметки термометра будут подниматься до +30 градусов.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозируют 17 июня переменную облачность. На большей части Украины осадков не будет. Исключением будут только восточные области – там днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью преимущественно будет достигать +13...+18 градусов, днем будет колебаться в пределах +25...+30 градусов.
Погода в Киевской области
В Киеве осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
В Киевской области температура ночью не будет превышать +13...+18, а днем будет достигать +25...+30. В Киеве ночью ожидается +15....+17, а днем отметки будут показывать +26...+28.
Температура в городах Украины
- Киев +27...+29;
- Ужгород +28...+30;
- Львов +27...+29;
- Ивано-Франковск +27...+29;
- Тернополь +27...+29;
- Черновцы +27...+29;
- Хмельницкий +27...+29;
- Луцк +27...+29;
- Ровно +27...+29;
- Житомир +26...+28;
- Винница +27...+29;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +27...+29;
- Херсон +28...+30;
- Симферополь +28...+30;
- Кропивницкий +27...+29;
- Черкассы +26...+28;
- Чернигов +26...+28;
- Сумы +25...+27;
- Полтава +27...+29;
- Днепр +27...+29;
- Запорожье +27...+29;
- Донецк +26...+28;
- Луганск +25...+27;
- Харьков +25...+27.
Погода в Украине 18 июня / Карта Укргидрометцентра