На тлі відсутності проливних дощів температура незначно зросте. Подекуди позначки термометра підійматимуться аж до +30 градусів.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують 17 червня мінливу хмарність. На переважній частині України опадів не буде. Винятком будуть лише східні області – там вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі переважно сягатиме +13...+18 градусів, вдень коливатиметься у межах +25...+30 градусів.

Погода у Київській області

У Києві опадів не очікується. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

У Київській області температура вночі не перевищуватиме +13…+18, а вдень сягатиме +25...+30. У Києві вночі очікується +15….+17, а вдень позначки показуватимуть +26…+28.

Температура в містах України

  • Київ +27...+29;
  • Ужгород +28...+30;
  • Львів +27...+29;
  • Івано-Франківськ +27...+29;
  • Тернопіль +27...+29;
  • Чернівці +27...+29;
  • Хмельницький +27...+29;
  • Луцьк +27...+29;
  • Рівне +27...+29;
  • Житомир +26...+28;
  • Вінниця +27...+29;
  • Одеса +27...+29;
  • Миколаїв +27...+29;
  • Херсон +28...+30;
  • Сімферополь +28...+30;
  • Кропивницький +27...+29;
  • Черкаси +26...+28;
  • Чернігів +26...+28;
  • Суми +25...+27;
  • Полтава +27...+29;
  • Дніпро +27...+29;
  • Запоріжжя +27…+29;
  • Донецьк +26...+28;
  • Луганськ +25...+27;
  • Харків +25...+27.

Погода в Україні 18 червня / Карта Укргідрометцентру