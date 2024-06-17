На тлі відсутності проливних дощів температура незначно зросте. Подекуди позначки термометра підійматимуться аж до +30 градусів.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують 17 червня мінливу хмарність. На переважній частині України опадів не буде. Винятком будуть лише східні області – там вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі переважно сягатиме +13...+18 градусів, вдень коливатиметься у межах +25...+30 градусів.

Погода у Київській області

У Києві опадів не очікується. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

У Київській області температура вночі не перевищуватиме +13…+18, а вдень сягатиме +25...+30. У Києві вночі очікується +15….+17, а вдень позначки показуватимуть +26…+28.

Температура в містах України

Київ +27...+29;

Ужгород +28...+30;

Львів +27...+29;

Івано-Франківськ +27...+29;

Тернопіль +27...+29;

Чернівці +27...+29;

Хмельницький +27...+29;

Луцьк +27...+29;

Рівне +27...+29;

Житомир +26...+28;

Вінниця +27...+29;

Одеса +27...+29;

Миколаїв +27...+29;

Херсон +28...+30;

Сімферополь +28...+30;

Кропивницький +27...+29;

Черкаси +26...+28;

Чернігів +26...+28;

Суми +25...+27;

Полтава +27...+29;

Дніпро +27...+29;

Запоріжжя +27…+29;

Донецьк +26...+28;

Луганськ +25...+27;

Харків +25...+27.

Погода в Україні 18 червня / Карта Укргідрометцентру