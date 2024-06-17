На тлі відсутності проливних дощів температура незначно зросте. Подекуди позначки термометра підійматимуться аж до +30 градусів.
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Погода в Україні
Синоптики прогнозують 17 червня мінливу хмарність. На переважній частині України опадів не буде. Винятком будуть лише східні області – там вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі переважно сягатиме +13...+18 градусів, вдень коливатиметься у межах +25...+30 градусів.
Погода у Київській області
У Києві опадів не очікується. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
У Київській області температура вночі не перевищуватиме +13…+18, а вдень сягатиме +25...+30. У Києві вночі очікується +15….+17, а вдень позначки показуватимуть +26…+28.
Температура в містах України
- Київ +27...+29;
- Ужгород +28...+30;
- Львів +27...+29;
- Івано-Франківськ +27...+29;
- Тернопіль +27...+29;
- Чернівці +27...+29;
- Хмельницький +27...+29;
- Луцьк +27...+29;
- Рівне +27...+29;
- Житомир +26...+28;
- Вінниця +27...+29;
- Одеса +27...+29;
- Миколаїв +27...+29;
- Херсон +28...+30;
- Сімферополь +28...+30;
- Кропивницький +27...+29;
- Черкаси +26...+28;
- Чернігів +26...+28;
- Суми +25...+27;
- Полтава +27...+29;
- Дніпро +27...+29;
- Запоріжжя +27…+29;
- Донецьк +26...+28;
- Луганськ +25...+27;
- Харків +25...+27.
Погода в Україні 18 червня / Карта Укргідрометцентру