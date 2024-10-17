Небо над Украиной будет покрыто облаками. В то же время на большинстве территорий осадков не ожидают.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что в восточных, Днепропетровской областях, в Крыму и Приазовье пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в западных Житомирской и Винницкой областях местами туман.
Ветер ожидается северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью в западных, северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях сильные заморозки (в воздухе) 0...-3 градуса.
Зато на остальной территории температура +3...+8 градусов тепла (в Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 градуса). Температура воздуха днем в Украине поднимется до +7...+12 градусов тепла, на Закарпатье до +15 градусов.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области также ожидают переменную облачность, однако без осадков. Ветер будет северо-восточный️, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью прогнозируют сильные заморозки (в воздухе) 0...-3 градуса, температура воздуха днем +7...+12 градусов тепла. Зато в Киеве ночью заморозки в воздухе 0...-2 градуса, температура днем поднимется до +8...+10 градусов тепла.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
В Киеве и в Киевской области ночью 18 – 20 октября заморозки в воздухе 0...-2 градуса. И уровень опасности, желтый.
В Киевской области ночью 18 – 20 октября сильные заморозки (в воздухе) 0...-3 градуса. Там объявили II уровень опасности, оранжевый.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +9...+11
- Ужгород – +12...+14
- Львов – +10...+12
- Ивано-Франковск – +10...+12
- Тернополь – +10...+12
- Черновцы – +9...+11
- Хмельницкий – +9...+11
- Луцк – +10...+12
- Ровно – +10...+12
- Житомир – +9...+11
- Винница – +10...+12
- Одесса – +10...+12
- Николаев – +10...+12
- Херсон – +9...+11
- Симферополь – +10...+12
- Кропивницкий – +8...+10
- Черкассы – +8...+10
- Чернигов – +9...+11
- Сумы – +8...+10
- Полтава – +8...+10
- Днепр – +9...+11
- Запорожье – +9...+11
- Донецк – +6...+8
- Луганск – +7...+9
- Харьков – +8...+10
Прогноз погоды на 18 октября / Фото Укргидрометцентр