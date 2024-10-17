Небо над Украиной будет покрыто облаками. В то же время на большинстве территорий осадков не ожидают.

Смотрите также Во Львове и на Прикарпатье – первые заморозки: чрезвычайные фото

Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что в восточных, Днепропетровской областях, в Крыму и Приазовье пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в западных Житомирской и Винницкой областях местами туман.

Ветер ожидается северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью в западных, северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях сильные заморозки (в воздухе) 0...-3 градуса.

Зато на остальной территории температура +3...+8 градусов тепла (в Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 градуса). Температура воздуха днем в Украине поднимется до +7...+12 градусов тепла, на Закарпатье до +15 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области также ожидают переменную облачность, однако без осадков. Ветер будет северо-восточный️, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью прогнозируют сильные заморозки (в воздухе) 0...-3 градуса, температура воздуха днем +7...+12 градусов тепла. Зато в Киеве ночью заморозки в воздухе 0...-2 градуса, температура днем поднимется до +8...+10 градусов тепла.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Киеве и в Киевской области ночью 18 – 20 октября заморозки в воздухе 0...-2 градуса. И уровень опасности, желтый.

В Киевской области ночью 18 – 20 октября сильные заморозки (в воздухе) 0...-3 градуса. Там объявили II уровень опасности, оранжевый.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +9...+11

Ужгород – +12...+14

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +9...+11

Сумы – +8...+10

Полтава – +8...+10

Днепр – +9...+11

Запорожье – +9...+11

Донецк – +6...+8

Луганск – +7...+9

Харьков – +8...+10



Прогноз погоды на 18 октября / Фото Укргидрометцентр