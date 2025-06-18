Осадков на большинстве территории Украины не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 19 июня
19 июня синоптики прогнозируют осадки только в нескольких областях – Закарпатской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской.
Погоду без осадков в большинстве областей будет предопределять поле повышенного атмосферного давления, только на Черниговщине и Сумщине, днем и в восточных областях, на Закарпатье и в Карпатах будет ощущаться влияние малоактивного атмосферного фронта, который поступит с северо-запада,
– объяснили в Укргидрометцентре.
Ветер в этот день западный и северо-западный. В южных и восточных областях днем местами будут порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет 13 – 18 градусов тепла. Днем – 25 – 30, а на западе и севере страны – 20 – 25.
В Карпатах ночью будет 8 – 13 градусов тепла, а днем 16 – 21.
На побережье морей прогнозируют до 21 градуса тепла.
Прогноз погоды в Украине на 19 июня / Карта Укргидрометцентра
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +22...+24;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +21...+23;
- Ивано-Франковск +21...+23;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +22...+24;
- Винница +25...+27;
- Одесса +29...+31;
- Николаев +28...+30;
- Херсон +28...+30;
- Симферополь +28...+30;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +21...+23;
- Сумы +20...+22;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +26...+28;
- Запорожье +27...+29;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +23...+25.