Осадков на большинстве территории Украины не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 19 июня

19 июня синоптики прогнозируют осадки только в нескольких областях – Закарпатской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской.

Погоду без осадков в большинстве областей будет предопределять поле повышенного атмосферного давления, только на Черниговщине и Сумщине, днем и в восточных областях, на Закарпатье и в Карпатах будет ощущаться влияние малоактивного атмосферного фронта, который поступит с северо-запада,

– объяснили в Укргидрометцентре.

Ветер в этот день западный и северо-западный. В южных и восточных областях днем местами будут порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет 13 – 18 градусов тепла. Днем – 25 – 30, а на западе и севере страны – 20 – 25.

В Карпатах ночью будет 8 – 13 градусов тепла, а днем 16 – 21.

На побережье морей прогнозируют до 21 градуса тепла.

Прогноз погоды в Украине на 19 июня / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура в областных центрах