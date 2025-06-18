Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Похолодание в Украине

В среду, 18 июня, без осадков, только на Востоке местами небольшой кратковременный дождь. Далее, 19 июня, ночью без осадков, днем в Украине, кроме Юга, кратковременный дождь, местами гроза.

Ночью +11 – +17 градусов, на Юге до +20, днем +24 – +30 градусов. В северных, 18 июня и в восточных, в четверг и в большинстве западных областей +21 – +26 градусов.

В пятницу ночью на Юге, днем на Севере и Востоке небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без осадков.

Ожидается снижение температуры ночью до +8 – +13 градусов, днем до +15 – +20 градусов, на Юге ночью +13 – +18, днем +21 – +26 градусов,

– отметили синоптики.

Ветер в Украине северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем 19 июня местами на Западе и Востоке, днем 20 июня в Украине, кроме Юго-Востока, порывы 15 – 20 метров в секунду.