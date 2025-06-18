Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Похолодання в Україні

У середу, 18 червня, без опадів, тільки на Сході подекуди невеликий короткочасний дощ. Далі, 19 червня, уночі без опадів, вдень в Україні, крім Півдня, короткочасний дощ, подекуди гроза.

Уночі +11 – +17 градусів, на Півдні до +20, удень +24 – +30 градусів. У північних, 18 червня й у східних, у четвер і в більшості західних областей +21 – +26 градусів.

У п'ятницю вночі на Півдні, удень на Півночі та Сході невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів.

Очікується зниження температури вночі до +8 – +13 градусів, удень до +15 – +20 градусів, на Півдні вночі +13 – +18, удень +21 – +26 градусів,

– зазначили синоптики.

Вітер в Україні північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень 19 червня подекуди на Заході та Сході, вдень 20 червня в Україні, крім Південного Сходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду.