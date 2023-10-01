Начало второго месяца осени принесет с собой переменную облачность и туман на всей территории страны. В то же время, осадки синоптики не прогнозируют.

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Какая будет погода в Украине 2 октября

Утром и вечером 2 октября в западных областях ожидается туман. На востоке возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура немного снизится. В частности, на Западе и Севере Украины ночью будет +6…+11 градусов, а днем +16…+21 градус. В восточных областях и южной части ночью +9...+14 градусов, днем +19...+24 градуса.

Какая будет погода на Киевщине

В столице и области осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. В Киевской области температура ночью будет +6...+11 градусов, днем +16...+21 градуса.

В столице температура ночью +8...+10 градусов, днем +17...+19 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +17...+19
  • Ужгород +17...+19
  • Львов +17...+19
  • Ивано-Франковск +18...+20
  • Тернополь +18...+20
  • Черновцы +18...+20
  • Хмельницкий +17...+19
  • Луцк +17...+19
  • Ровно +18...+20
  • Житомир +17...+18
  • Винница +19...+20
  • Одесса +21...+23
  • Николаев +21...+23
  • Херсон +21...+23
  • Симферополь +21...+23
  • Кропивницкий +18...+21
  • Черкассы +19...+21
  • Чернигов +18...+20
  • Сумы +17...+19
  • Полтава +17...+19
  • Днепр +20...+22
  • Запорожье +21...+23
  • Донецк +18...+20
  • Луганск +19...+21
  • Харьков +18...+20

Погода в Украине на 2 октября / Укргидрометцентр