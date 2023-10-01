Початок другого місяця осені принесе із собою мінливу хмарність та туман на території всієї країни. Водночас опадів синоптики не прогнозують.
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Якою буде погода в Україні 2 жовтня
Зранку та ввечері 2 жовтня у західних областях очікується туман. На Сході можливі невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура трохи знизиться. Зокрема, на Заході та Півночі України вночі буде +6...+11 градусів, а вдень +16...+21 градус. Натомість у східних областях і південній частині вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+24 градуси.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області опадів не очікується. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. На Київщині температура вночі буде +6...+11 градусів, вдень +16...+21 градуси.
У столиці температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +17...+19
- Ужгород +17...+19
- Львів +17...+19
- Івано-Франківськ +18...+20
- Тернопіль +18...+20
- Чернівці +18...+20
- Хмельницький +17...+19
- Луцьк +17...+19
- Рівне +18...+20
- Житомир +17...+18
- Вінниця +19...+20
- Одеса +21...+23
- Миколаїв +21...+23
- Херсон +21...+23
- Сімферополь +21...+23
- Кропивницький +18...+21
- Черкаси +19...+21
- Чернігів +18...+20
- Суми +17...+19
- Полтава +17...+19
- Дніпро +20...+22
- Запоріжжя +21...+23
- Донецьк +18...+20
- Луганськ +19...+21
- Харків +18...+20
Проноз погоди в Україні на 2 жовтня / Укргідрометцентр