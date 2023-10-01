Початок другого місяця осені принесе із собою мінливу хмарність та туман на території всієї країни. Водночас опадів синоптики не прогнозують. Дивіться також Чи будуть сильне похолодання й затяжні зливи: якої погоди чекати українцям у жовтні

Якою буде погода в Україні 2 жовтня

Зранку та ввечері 2 жовтня у західних областях очікується туман. На Сході можливі невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура трохи знизиться. Зокрема, на Заході та Півночі України вночі буде +6...+11 градусів, а вдень +16...+21 градус. Натомість у східних областях і південній частині вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+24 градуси. Якою буде погода на Київщині

У столиці та області опадів не очікується. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. На Київщині температура вночі буде +6...+11 градусів, вдень +16...+21 градуси.

У столиці температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +17...+19

Ужгород +17...+19

Львів +17...+19

Івано-Франківськ +18...+20

Тернопіль +18...+20

Чернівці +18...+20

Хмельницький +17...+19

Луцьк +17...+19

Рівне +18...+20

Житомир +17...+18

Вінниця +19...+20

Одеса +21...+23

Миколаїв +21...+23

Херсон +21...+23

Сімферополь +21...+23

Кропивницький +18...+21

Черкаси +19...+21

Чернігів +18...+20

Суми +17...+19

Полтава +17...+19

Дніпро +20...+22

Запоріжжя +21...+23

Донецьк +18...+20

Луганськ +19...+21

Харків +18...+20



Проноз погоди в Україні на 2 жовтня / Укргідрометцентр