Початок другого місяця осені принесе із собою мінливу хмарність та туман на території всієї країни. Водночас опадів синоптики не прогнозують.

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Якою буде погода в Україні 2 жовтня

Зранку та ввечері 2 жовтня у західних областях очікується туман. На Сході можливі невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура трохи знизиться. Зокрема, на Заході та Півночі України вночі буде +6...+11 градусів, а вдень +16...+21 градус. Натомість у східних областях і південній частині вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+24 градуси.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області опадів не очікується. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. На Київщині температура вночі буде +6...+11 градусів, вдень +16...+21 градуси.

У столиці температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +17...+19
  • Ужгород +17...+19
  • Львів +17...+19
  • Івано-Франківськ +18...+20
  • Тернопіль +18...+20
  • Чернівці +18...+20
  • Хмельницький +17...+19
  • Луцьк +17...+19
  • Рівне +18...+20
  • Житомир +17...+18
  • Вінниця +19...+20
  • Одеса +21...+23
  • Миколаїв +21...+23
  • Херсон +21...+23
  • Сімферополь +21...+23
  • Кропивницький +18...+21
  • Черкаси +19...+21
  • Чернігів +18...+20
  • Суми +17...+19
  • Полтава +17...+19
  • Дніпро +20...+22
  • Запоріжжя +21...+23
  • Донецьк +18...+20
  • Луганськ +19...+21
  • Харків +18...+20

Проноз погоди в Україні на 2 жовтня / Укргідрометцентр