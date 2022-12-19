Впрочем, существенных осадков не будет. Лишь в северной части утром и днем обещают небольшой мокрый снег. На дорогах западных и северных областей – гололедица.

К теме В Украине идет значительное похолодание: что прогнозируют синоптики

Температура воздуха днем будет достигать выше нуля на Западе, в Центре и на Юге. Однако в северных и восточных регионах прогнозируют и дневные морозы. Ветер будет юго-западный, его порывы будут достигать 7-12 метров в секунду.

Ночью – морозно

Синоптикиня Наталья Диденко предупредила, что в ближайшую ночь будет морозно: до -7...-11 градусов. Днем потеплеет до оттепели.

В Киеве – облачность, мокрый снег с переходом в дождь. Кроме того, жителям столицы следует быть готовым к порывистому ветру.

Погода в городах

Ужгород – +2...+4

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +5...+6

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +2...+4

Николаев – +1...+3

Херсон – 0...+2

Симферополь – +4…+6

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...+1

Сумы – -3...-1

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – 0...+2

Донецк – -8...-6

Луганск – -7...-5

Харьков – 0...-2

Киев – -1...+1



Погода в Украине 20 декабря / Карта Укргидрометцентра.