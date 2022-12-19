Втім, суттєвих опадів не буде. Лише у північній частині вранці та вдень обіцяють невеликий мокрий сніг. На дорогах західних та північних областей – ожеледиця.
До теми В Україну йде значне похолодання: що прогнозують синоптики
Температура повітря вдень сягатиме вище нуля на Заході, в Центрі та на Півдні. Однак в північних та східних регіонах прогнозують і денні морози. Вітер буде південно-західний, його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.
Вночі – морозно
Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що найближчої ночі буде морозно: до -7...-11 градусів. Натомість вдень потепліє до відлиги.
У Києві – збільшення хмарності, мокрий сніг з переходом у дощ. Крім того, жителям столиці слід бути готовим до поривчастого вітру.
Погода в містах
Ужгород – +2...+4
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +5...+6
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +2...+4
Миколаїв – +1...+3
Херсон – 0...+2
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – -1...+1
Суми – -3...-1
Полтава – 0...+2
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – -8...-6
Луганськ – -7...-5
Харків – 0...-2
Київ – -1...+1
Погода в Україні 20 грудня / Карта Укргідрометцентру