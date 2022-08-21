Температура воздуха будет колебаться по всей стране от +24 до +32 градуса. Прохладнее всего 22 августа будет на Волыни, а жарче всего – на Луганщине.
Интересно Украину накроет жара из Центральной Азии, – синоптик предупредил о сухой неделе
Прогноз погоды в регионах
На Западе день 22 августа будет богат осадками – во всех областях, кроме Тернопольской, ожидают дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+28 градусов.
На севере и в центре день пройдет без осадков. Столбики термометра днем поднимутся до +26...+29 градусов.
На юге и на востоке день будет самым жарким. Там температура воздуха будет достигать +28...+32 градуса.
В столице день пройдет без осадков. Синоптики прогнозируют, что столбики термометра в Киеве поднимутся до +27...+29 градусов.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
По словам синоптика Натальи Диденко, 22 августа дожди с грозами возможны только в Карпатах. В центральных областях в ночь на 22 августа возможны небольшие дожди, но также с грозами.
В Киеве столбики термометра поднимутся до +28...+30 градусов.
Наталья Диденко отметила, что в конце августа Украину посетит настоящее жаркое лето.
Погода в городах
Ужгород – +26...+28
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +24...+26
Ровно – +25...+27
Житомир – +27...+29
Винница – +26...+28
Одесса – +29...+31
Николаев – +29...+31
Херсон – +28...+30
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +27...+29
Днепр – +28...+30
Запорожье – +29...+31
Донецк – +29...+31
Луганск – +30...+32
Харьков – +29...+31
Киев – +27...+29
Прогноз погоды на 22 августа / Карта Укргидрометцентра