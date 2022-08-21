Температура повітря коливатиметься по всій країні в межах від +24 до +32 градуси. Найпрохолодніше 22 серпня буде на Волині, а найспекотніше – на Луганщині.
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Прогноз погоди в регіонах
На Заході 22 серпня день буде багатим на опади – у всіх областях, крім Тернопільської, очікують дощі та грози. Температура повітря коливатиметься у межах +24...+28 градусів.
На Півночі та в Центрі день мине без опадів. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +26...+29 градусів.
На Півдні та на Сході день буде найбільш спекотним. Там температура повітря сягатиме +28...+32 градуси.
У столиці день мине також без опадів. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометра у Києві піднімуться до +27...+29 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами синоптикині Наталки Діденко, 22 серпня дощі з грозами можливі лише у Карпатах. Водночас у центральних областях у ніч проти 22 серпня можливі невеликі дощі, але також із грозами.
У Києві стовпчики термометра піднімуться до +28...+30 градусів.
Наталка Діденко зазначила, що наприкінці серпня до України завітає справжнє спекотне літо.
Погода у містах
Ужгород – +26...+28
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +24...+26
Рівне – +25...+27
Житомир – +27...+29
Вінниця – +26...+28
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +27...+29
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +30...+32
Харків – +29...+31
Київ – +27...+29
Прогноз погоди на 22 серпня / Карта Укргідрометцентру