Сутки четверга начнутся прохладой. На Востоке ночью столбики термометра могут опуститься и до 0. Однако днем ниже +12 температура не будет опускаться.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
23 марта на Западе Украины синоптики обещают температуру за окном в пределах от +16 до +20, при этом теплее всего будет на Львовщине. Однако, несмотря на теплую погоду, порывы ветра могут достигать и 12 метров в секунду, что характеризуется как сильный ветер.
На Севере нашего государства температура воздуха будет несколько прохладнее и будет колебаться от +14 до +17. Однако ветер здесь будет слабее, максимальную его скорость прогнозируют до 10 метров в секунду.
На Востоке также прогнозируют, что столбики термометра будут колебаться в пределах +14…+17. При этом холоднее всего будет в Луганской области, где температура выше +15 не будет подниматься.
Что касается Юга, там 23 марта синоптики предусматривают от +12 до +17 за окном. Именно в Одесской области днем в четверг будет самая низкая температура по Украине. Однако в Крыму в этот день прогнозируют небольшой дождь.
И на Востоке, и на Юге порывы ветра будут самыми слабыми, до 8 метров в секунду. Стоит отметить, что также 23 марта украинцам не стоит ожидать безоблачного неба и яркого солнца. В этот день по всей Украине оно будет прятаться за облака.
Погода в крупнейших городах Украины 21 марта
Киев – +14...+16
Ужгород – +16...+18
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +17...+19
Ровно – +16...+18
Житомир – +15...+17
Винница – +15...+17
Одесса – +12...+14
Николаев – +15...+17
Херсон – +15...+17
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +14...+16
Сумы – +14...+16
Полтава – +14...+16
Днепр – +15...+17
Запорожье – +15...+17
Донецк – +14...+16
Луганск – +13...+15
Харьков – +14...+16
Прогноз погоды на 23 марта / Карта Укргидрометцентра