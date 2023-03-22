Доба четверга почнеться прохолодою. Так, на Сході вночі стовпчики термометра можуть опуститися й до 0. Однак вдень нижче +12 температура не опускатиметься.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

23 березня на Заході України синоптики обіцяють температуру за вікном в межах від +16 до +20, при цьому найтепліше буде на Львівщині. Однак попри теплу погоду пориви вітру можуть сягати й 12 метрів за секунду, що характеризується як сильний вітер.

На Півночі нашої держави температура повітря буде дещо прохолоднішою та коливатиметься в межах від +14 до +17. Однак вітер тут буде слабшим, максимальну його швидкість прогнозують до 10 метрів за секунду.

На Сході також прогнозують, що стовпчики термометра коливатимуться в межах +14…+17. При цьому найхолодніше буде у Луганській області, де температура вище +15 не підійматиметься.

Щодо Півдня, то там 23 березня синоптики передбачають від +12 до +17 за вікном. Саме в Одеській області вдень у четвер буде найнижча температура по Україні. Натомість лише у Криму у цей день прогнозують невеликий дощ.

І на Сході, і на Півдні пориви вітру будуть самими слабкими, до 8 метрів за секунду. Варто зазначити, що також 23 березня українцям не варто очікувати на безхмарне небо та яскраве сонце. У цей день по всій Україні воно ховатиметься за хмари.

Погода в найбільших містах України 21 березня

Київ – +14...+16

Ужгород – +16...+18

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +17...+19

Рівне – +16...+18

Житомир – +15...+17

Вінниця – +15...+17

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +14...+16

Суми – +14...+16

Полтава – +14...+16

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +13...+15

Харків – +14...+16



Прогноз погоди на 23 березня / Карта Укргідрометцентру