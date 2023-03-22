Доба четверга почнеться прохолодою. Так, на Сході вночі стовпчики термометра можуть опуститися й до 0. Однак вдень нижче +12 температура не опускатиметься.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
23 березня на Заході України синоптики обіцяють температуру за вікном в межах від +16 до +20, при цьому найтепліше буде на Львівщині. Однак попри теплу погоду пориви вітру можуть сягати й 12 метрів за секунду, що характеризується як сильний вітер.
На Півночі нашої держави температура повітря буде дещо прохолоднішою та коливатиметься в межах від +14 до +17. Однак вітер тут буде слабшим, максимальну його швидкість прогнозують до 10 метрів за секунду.
На Сході також прогнозують, що стовпчики термометра коливатимуться в межах +14…+17. При цьому найхолодніше буде у Луганській області, де температура вище +15 не підійматиметься.
Щодо Півдня, то там 23 березня синоптики передбачають від +12 до +17 за вікном. Саме в Одеській області вдень у четвер буде найнижча температура по Україні. Натомість лише у Криму у цей день прогнозують невеликий дощ.
І на Сході, і на Півдні пориви вітру будуть самими слабкими, до 8 метрів за секунду. Варто зазначити, що також 23 березня українцям не варто очікувати на безхмарне небо та яскраве сонце. У цей день по всій Україні воно ховатиметься за хмари.
Погода в найбільших містах України 21 березня
Київ – +14...+16
Ужгород – +16...+18
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +17...+19
Рівне – +16...+18
Житомир – +15...+17
Вінниця – +15...+17
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +15...+17
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +14...+16
Суми – +14...+16
Полтава – +14...+16
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +13...+15
Харків – +14...+16
Прогноз погоди на 23 березня / Карта Укргідрометцентру