В Україні знову похолодає
На вулиці вже справжня весна, морозів немає навіть вночі. У частині областей температура сягнула до +6 градусів. Вдень, звичайно, значно більше. Зокрема, на 23 березня прогнозують від 11 до 17 градусів тепла. У п'ятницю – до +19.
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Цікаво, що вже наприкінці місяця на території України знову ймовірне похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Найближче похолодання прийде з 28-го березня,
– зазначила Діденко.
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