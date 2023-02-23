Ночью температура воздуха будет колебаться от -13 до +1 градуса, а днем от -1 до +10. Холоднее всего будет на Востоке и Севере, самое теплое – на Западе.

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Погода в регионах

Ночью на Западе сильные морозы синоптики не прогнозируют - температура воздуха опустится до -2...+2 градуса. В то же время днем воздух разогреется до +7...+10 градусов. Во всех областях возможны мелкие дожди.

На Севере ночью температура воздуха опустится в основном до -7...-3 градусов, а в Сумской – до -13 градусов. Днем воздух разогреется до -1...+7 градусов. По всем областям также вероятны мелкие дожди.

В Центре и на Юге ночь будет морозной – от -7 до +1 градуса. Днем же столбики термометра поднимутся до +2...+7 градусов. По всем областям возможны мелкие дожди.

Холоднее всего будет в восточных областях – Харьковской, Донецкой и Луганской. Ночью эти регионы покроют морозы от -13 до -7 градусов, а днем температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+3. Здесь возможны мелкие осадки, правда, в виде снега.

В Киеве днем температура воздуха поднимется до +3...+5 градусов. Днем возможен дождь.

Погода в городах

Киев – +3...+5

Ужгород – +8...+10

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – +5...+7

Николаев – +4...+6

Херсон – +4...+6

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – -1...+1

Полтава – +2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Прогноз погоды на 24 февраля. / Карта Укргидрометцентра.