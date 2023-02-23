Самая низкая температура в конце февраля

Пока на Западе и Юге ночью лишь небольшие минусы, в северных и восточных областях морозы усиливаются.

Обратите внимание Почему на Востоке Украины обычно более сильные морозы: объяснение синоптика

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что на ночь четверга, 23 февраля, северо-востоке и Востоке прогнозировали на 12 – 17 градусов мороза. Впрочем, уже в пятницу кое-где столбики термометра могут опуститься еще ниже.

Местами до 19 градусов мороза,

– отметила Наталья Птуха.

Заметим, синоптики дают надежду, что уже в субботу, 25 февраля, существенно потеплеет. Сильные морозы отступят с Востока. По предварительному прогнозу ночью температурный минимум там будет достигать -5 градусов. Днем до +6...+8.

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Обратите внимание! Морозы – это обычное явление для зимы. Однако всегда следует помнить о наших защитниках и защитницах, которые независимо от погодных условий продолжают героически оборонять Украину от российских захватчиков. Поэтому, если у вас есть возможность, донатьте и помогайте теплыми вещами, например термобельем. Также пригодятся окопные свечи. Как их сделать, можете просмотреть здесь.