Спасатели уже поделились увлекательными кадрами из высокогорья. Сегодня там фиксируют небольшой ветер и ограниченную видимость из-за облаков.

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Зимняя сказка на высокогорье Карпат

После пятидневного шторма красота зимних Карпат с горы Пип Иван Черногорский очаровывает.

Сейчас там облачно, видимость ограничена.

Ветер юго-западный 5 – 6 метров в секунду, температура воздуха -8 градусов мороза,

– отметили спасатели.

Погода в Карпатах впечатляет / фото ГСЧС Украины

Прогноз погоды в Украине на 22 февраля

В целом день в Украине будет облачным с локальными прояснениями. Ночью синоптики обещают небольшой снег в большинстве регионов, который к утру должен прекратиться.

В то время как днем осадки продолжатся только в западных областях. На Востоке страны ожидается резкое похолодание.

В частности, температура в северо-восточных и Луганской областях ночью 7-12° мороза, а в Сумской - до 15° мороза ночью. Зато в Закарпатье и юге Одесщины погода будет весенней – до 11°.