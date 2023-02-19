В течение дня на горе Пип Иван разыгралась метель. Там намело до 2 метров снега. О непогоде рассказали украинские спасатели.
Обратите внимание На Львовщине в горах заблудился ребенок, а в Прикарпатье туристов искали по пояс в снегу
Они призвали украинцев удержаться от путешествий в горы.
Так, сегодня на горе Пип Иван Черногорский метель и почти двухметровый слой снега. Поэтому советуем не рисковать и дождаться улучшения погодных условий для путешествий по Карпатам,
– говорится в сообщении.
Карпаты снова заснежило / ГСЧС Украины
Гору Пип Иван замело / ГСЧС Украины
Туристов еще накануне предупредили, что видимость на горе Пип Иван ограничена до 30 метров. Также там фиксируют мороз и сильный ветер. Выходные в Карпатах лучше всего отложить. Уже были случаи, когда туристы из-за метели сбивались с пути, и их искали спасатели.