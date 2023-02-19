Упродовж дня на горі Піп Іван розгулялася хуртовина. Там намело до 2 метрів снігу. Про негоду розповіли українські рятувальники.

Зверніть увагу На Львівщині у горах заблукала дитина, а на Прикарпатті туристів шукали по пояс у снігу

Вони закликали українців наразі утриматися від мандрівок у гори.

Так, сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хуртовина та майже двометровий шар снігу. Тож радимо не ризикувати та дочекатися покращення погодних умов для подорожей Карпатами,

– мовиться у повідомленні.



Карпати знову засніжило / ДСНС України



Гору Піп Іван замело / ДСНС України

Зауважте! Окрім того, у Карпатах оголосили про сніголавинну загрозу. Третій рівень небезпеки оголосили у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Туристів ще напередодні попередили, що видимість на горі Піп Іван обмежена до 30 метрів. Також там фіксують мороз та сильний вітер. Вихідні у Карпатах наразі найкраще відкласти. Вже були випадки, коли туристи через заметіль збивалися зі шляху, й їх шукали рятувальники.