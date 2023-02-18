На горе Поп Иван видимость ограничена до 30 метров. Также предупреждают о сильном ветре и морозе.

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Что происходит в Карпатах

18 февраля спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье. По состоянию на утро на горе Поп Иван облачно, видимость ограничена – до 30 метров. Ветер юго-западный 22 метра в секунду с порывами до 25 метров в секунду.

Вьюга, падает снег, температура воздуха -5 градусов,

– отметили спасатели.



На горе Поп Иван плохая видимость / фото спасателей

Плохая погода продержится и 19 февраля

Также 18 и 19 февраля из-за оттепели в высокогорье Ивано-Франковской области синоптики прогнозируют значительную снеголавинную опасность – третий уровень. То есть возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках.

"Советуем туристам воздержаться от походов в высокогорье", – подчеркнули спасатели.

Придет ли в Украину ранняя весна

В Украине ожидается теплая весна. По крайней мере, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов.

Средняя за сезон температура может быть выше нормы на 1 – 2 градуса. Такие же аномалии ожидаются и для среднемесячных показателей.