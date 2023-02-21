В то же время, на Востоке страны ожидается похолодание и морозы. О погоде и температуре воздуха в разных уголках нашей страны – рассказывает 24 Канал.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 22 февраля.

В целом, день в Украине будет облачным с локальными прояснениями. Ночью синоптики обещают небольшой снег в большинстве регионов, который к утру должен прекратиться.

В то время как днем осадки продолжатся только в западных областях. На Востоке страны ожидается резкое похолодание.

В частности, температура в северо-восточных и Луганской областях ночью 7-12° мороза, а в Сумской - до 15° мороза ночью. Зато в Закарпатье и юге Одесщины погода будет весенней – до 11°.

Погода в городах Украины 22 февраля

Киев – -1...+1

Ужгород – +8...+10

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – -1...+1

Винница – +1...+3

Одесса – +8...+10

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -4...-2

Суммы – -7...-5

Полтава – -3...-1

Днепр – +1...+3

Запорожье – +3...+5

Донецк – -3...-1

Луганск – -8...-6

Харьков – -6...-4

Какая погода будет в Украине 22 февраля / Данные Укргидрометцентра