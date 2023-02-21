Водночас на Сході країни очікується похолодання та морози. Про погоду та температуру повітря у різних куточках нашої країни – розповідає 24 Канал.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 22 лютого
Загалом день в Україні буде хмарним з локальними проясненнями. Уночі синоптики обіцяють невеликий сніг у більшості регіонів, який до ранку повинен припинитися.
У той час, як удень опади продовжаться лише в західних областях. На Сході країни очікується різке похолодання.
Зокрема, температура у північно-східних та Луганській областях вночі 7 – 12° морозу, а на Сумщині аж до 15° морозу вночі. Зате на Закарпатті та півдні Одещини погода буде весняною – до 11°.
Погода у містах України 22 лютого
- Київ – -1...+1
- Ужгород – +8...+10
- Львів – +5...+7
- Івано-Франківськ – +5...+7
- Тернопіль – +4...+6
- Чернівці – +5...+7
- Хмельницький – +4...+6
- Луцьк – +2...+4
- Рівне – +2...+4
- Житомир – -1...+1
- Вінниця – +1...+3
- Одеса – +8...+10
- Миколаїв – +5...+7
- Херсон – +5...+7
- Сімферополь – +6...+8
- Кропивницький – +1...+3
- Черкаси – -1...+1
- Чернігів – -4...-2
- Суми – -7...-5
- Полтава – -3...-1
- Дніпро – +1...+3
- Запоріжжя – +3...+5
- Донецьк – -3...-1
- Луганськ – -8...-6
- Харків – -6...-4
Яка погода буде в Україні 22 лютого / Дані Укргідрометцентру