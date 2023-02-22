Рятувальники вже поділились захоплюючими кадрами з високогір’я. Сьогодні там фіксують невеликий вітер та обмежену видимість через хмари.

До теми Намело до 2 метрів снігу: фото з Карпат, від яких стає холодно

Зимова казка на високогір'ї Карпат

Після п’ятиденного шторму краса зимових Карпат з гори Піп Іван Чорногірський зачаровує.

Наразі там хмарно, видимість обмежена.

Вітер південно-західний 5 – 6 метрів за секунду, температура повітря -8 градусів морозу,

– зазначили рятувальники.

Погода у Карпатах вражає / фото ДСНС України

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого

Загалом день в Україні буде хмарним з локальними проясненнями. Уночі синоптики обіцяють невеликий сніг у більшості регіонів, який до ранку повинен припинитися.

У той час, як удень опади продовжаться лише в західних областях. На Сході країни очікується різке похолодання.

Зокрема, температура у північно-східних та Луганській областях вночі 7 – 12° морозу, а на Сумщині аж до 15° морозу вночі. Зате на Закарпатті та півдні Одещини погода буде весняною – до 11°.