Рятувальники вже поділились захоплюючими кадрами з високогір’я. Сьогодні там фіксують невеликий вітер та обмежену видимість через хмари.
До теми Намело до 2 метрів снігу: фото з Карпат, від яких стає холодно
Зимова казка на високогір'ї Карпат
Після п’ятиденного шторму краса зимових Карпат з гори Піп Іван Чорногірський зачаровує.
Наразі там хмарно, видимість обмежена.
Вітер південно-західний 5 – 6 метрів за секунду, температура повітря -8 градусів морозу,
– зазначили рятувальники.
Погода у Карпатах вражає / фото ДСНС України
Прогноз погоди в Україні на 22 лютого
Загалом день в Україні буде хмарним з локальними проясненнями. Уночі синоптики обіцяють невеликий сніг у більшості регіонів, який до ранку повинен припинитися.
У той час, як удень опади продовжаться лише в західних областях. На Сході країни очікується різке похолодання.
Зокрема, температура у північно-східних та Луганській областях вночі 7 – 12° морозу, а на Сумщині аж до 15° морозу вночі. Зате на Закарпатті та півдні Одещини погода буде весняною – до 11°.