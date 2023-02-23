Найнижча температура наприкінці лютого
Поки на Заході та Півдні вночі лише невеликі мінуси, у північних і східних областях морози посилюються.
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Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що на ніч проти четверга, 23 лютого, на північному сході та Сході прогнозували 12 – 17 градусів морозу. Втім, вже в п'ятницю подекуди стовпчики термометра можуть опуститися ще нижче.
Місцями до 19 градусів морозу,
– зазначила Наталія Птуха.
Зауважимо, синоптики дають на надію, що вже в суботу, 25 лютого, істотно потепліє. Сильні морози відступлять зі Сходу. За попереднім прогнозом, вночі температурний мінімум там сягатиме -5 градусів. Натомість вдень до +6...+8.
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