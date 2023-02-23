Найнижча температура наприкінці лютого

Поки на Заході та Півдні вночі лише невеликі мінуси, у північних і східних областях морози посилюються.

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Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що на ніч проти четверга, 23 лютого, на північному сході та Сході прогнозували 12 – 17 градусів морозу. Втім, вже в п'ятницю подекуди стовпчики термометра можуть опуститися ще нижче.

Місцями до 19 градусів морозу,

– зазначила Наталія Птуха.

Зауважимо, синоптики дають на надію, що вже в суботу, 25 лютого, істотно потепліє. Сильні морози відступлять зі Сходу. За попереднім прогнозом, вночі температурний мінімум там сягатиме -5 градусів. Натомість вдень до +6...+8.

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Зверніть увагу! Морози – це звичне явище для зими. Однак, завжди варто пам'ятати про наших захисників та захисниць, які незалежно від погодних умов продовжують героїчно боронити Україну від російських загарбників. Тому, якщо у вас є можливість, донатьте та допомагайте теплими речами, наприклад, термобілизною. Також стануть у нагоді окопні свічки. Як їх зробити, можете переглянути тут.