Украинцы в последнюю летнюю субботу смогут насладиться солнышком, впрочем, почти во всех областях оно будет палящим. Помните правила безопасности во время отдыха: берите головные уборы, не сидите на солнце долго и пейте много воды!

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Какая будет погода в Украине 26 августа

В последующие трое суток будет преобладать сухая погода, лишь в северо-западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза. На северо-востоке страны ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью +13...+18 градусов, на побережье морей до +23 градусов, днем +27...+32 градуса, в юго-западной части местами до +35 градусов, в восточных и Сумской областях +29 градусов.

В Карпатах ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28 градусов.

Погода в столице и области

26 августа в Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3 – 8 метров в секунду. Температура по области ночью +13...+18 градусов, днем +27...+32 градуса, а в Киеве ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31 градус.

️Предупреждение о пожарной опасности в Украине

24 – 27 августа в Украине, кроме Закарпатской области, Карпат, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине 26 августа / Укргидрометцентр

Во время пожарной опасности следует посещать леса с осторожностью: нельзя разводить там костер, заезжать туда на авто, курить, бросать в лесу и в лесопосадках непогашенные спички или окурки.

Также нельзя охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия и сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.

Если заметили возгорание – звоните по телефону 101!

Погода в областных центрах

Киев +29...+31

Ужгород +31...+33

Львов +29...+31

Ивано-Франковск +30...+32

Тернополь +30...+32

Черновцы +31...+33

Хмельницкий +30...+32

Луцк +27...+29

Ровно +28...+30

Житомир +28...+30

Винница +32...+34

Одесса +26...+28

Николаев +29...+31

Херсон +28...+30

Симферополь +28...+30

Кропивницкий +31...+33

Черкассы +30...+32

Чернигов +28...+30

Сумы +25...+27

Полтава +26...+28

Днепр +27...+29

Запорожье +28...+30

Донецк +25...+27

Луганск +24…+26

Харьков +25…+27

Прогноз погоды в Украине на 26 августа / Укргидрометцентр