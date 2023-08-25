Українці в останню літню суботу зможуть насолодитися сонечком, утім, майже в усіх областях воно буде палючим. Пам'ятайте про правила безпеки під час відпочинку: беріть головні убори, не сидіть на сонці довго та пийте багато води!

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Якою буде погода в Україні 26 серпня

У наступні три доби переважатиме суха погода, лише у північно-західних областях удень місцями короткочасний дощ, гроза. На північному сході країни вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі +13...+18 градусів, на узбережжі морів до +23 градусів, удень +27...+32 градуси, у південно-західній частині місцями до +35 градусів, у східних та Сумській областях +24...+29 градусів.

У Карпатах вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів.

Погода у столиці та області

26 серпня на Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний️, 3 – 8 метрів на секунду. Температура по області вночі +13...+18 градусів, вдень +27...+32 градуси, а в Києві вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.

️Попередження про пожежну небезпеку в Україні

24 – 27 серпня в Україні, окрім Закарпатської області, Карпат, Івано-Франківської, Чернівецької, Запорізької областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 26 серпня / Укргідрометцентр

Під час пожежної небезпеки слід відвідувати ліси з обережністю: не можна розводити там багаття, заїжджати туди на авто, палити, кидати у лісі та в лісопосадках непогашені сірники або недопалки.

Також не можна полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї і спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Якщо помітили займання – телефонуйте 101!

Погода в обласних центрах

Київ +29...+31

Ужгород +31...+33

Львів +29...+31

Івано-Франківськ +30...+32

Тернопіль +30...+32

Чернівці +31...+33

Хмельницький +30...+32

Луцьк +27...+29

Рівне +28...+30

Житомир +28...+30

Вінниця +32...+34

Одеса +26...+28

Миколаїв +29...+31

Херсон +28...+30

Сімферополь +28...+30

Кропивницький +31...+33

Черкаси +30...+32

Чернігів +28...+30

Суми +25...+27

Полтава +26...+28

Дніпро +27...+29

Запоріжжя +28...+30

Донецьк +25...+27

Луганськ +24…+26

Харків +25…+27

Прогноз погоди в Україні на 26 серпня / Укргідрометцентр