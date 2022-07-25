Жарче всего будет в Ужгороде, где воздух прогреется вплоть до +34 градусов.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что 26 июля ожидается в течение дня +29...+32 градуса, самым жарким полюсом окажется Закарпатье. Там прогнозируют +32...+35 градусов.
Жарко также будет завтра в Одесской и Николаевской областях - +29...+32 градуса. В большинстве областей Украины будет преобладать комфортная летняя температура воздуха, которая будет крутиться вблизи +25...+29 градусов. Чуть свежее будут Харьковщина и Сумщина – +22...+26 градусов.
Дожди с грозами пройдут во вторник в восточной части Украины и на Полтавщине, а уже к вечеру придут также на:
- Львовщину,
- Волынь,
- Ровенщину,
- Ивано-Франковске,
- Черновицкой области,
- в Закарпатье.
В Киеве 26 июля синоптическая ситуация почти идеальна. Светится солнце, осадков не будет, ветер северного направления небольшой или умеренный, максимально прогреется воздух до +26...+27 градусов.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра.
На Западе с утра и до самого вечера будет сохраняться пасмурная погода. Местами возможны дожди. Температура воздуха будет составлять +29...+31 градус. На Востоке в течение дня погода будет пасмурной. Утром будет идти сильный дождь, который к середине дня должен ослабеть и через некоторое время закончиться. Столбики термометра покажут +24...+26 градусов.
На севере вечером ожидается ясная погода. Ночь и утро пройдут без осадков. Воздух прогреется до +24...+26 градусов. На юге облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков, +27...+29 градусов.
Облака, которые появятся в Киеве днем, продержатся недолго - вечером ожидается ясная погода. Без осадков, +25...+27.
Прогноз погоды в городах Украины на 26 июля.
Ужгород – +32...+34
Львов – +29...+31
Ивано-Франковск – +29...+31
Тернополь – +29...+31
Черновцы – +29...+31
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +28...+30
Ровно – +27...+29
Житомир – +25...+27
Винница – +26...+28
Одесса – +29...+31
Николаев – +28...+30
Херсон – +27...+29
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +24...+26
Сумы – +23...+25
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +24...+26
Киев – +25...+27