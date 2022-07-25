Найспекотніше буде в Ужгороді, де повітря прогріється аж до +34 градусів.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 26 липня очікується протягом дня +29...+32 градуси, найспекотнішим полюсом виявиться Закарпаття. Там прогнозують +32...+35 градусів.
Спекотно також буде завтра на Одещині та Миколаївщині – +29...+32 градуси. У більшості областей України переважатиме комфортна літня температура повітря, яка крутитиметься поблизу +25...+29 градусів. Трохи свіжішими будуть Харківщина та Сумщина – +22...+26 градусів.
Дощі з грозами пройдуть у вівторок у східній частині України та на Полтавщині, а вже аж надвечір прийдуть також на:
- Львівщину,
- Волинь,
- Рівненщину,
- Івано-Франківську,
- Чернівецьку області,
- на Закарпаття.
У Києві 26 липня синоптична ситуація майже ідеальна. Світитиме сонце, опадів не буде, вітер північного напрямку невеликий або помірний, максимально прогріється повітря до +26...+27 градусів.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході зранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Місцями можливі дощі. Температура повітря складатиме +29...+31 градус. На Сході протягом дня погода буде похмурою. Вранці падатиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. Стовпчики термометра покажуть +24...+26 градусів.
На Півночі ввечері очікується ясна погода. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Повітря прогріється до +24...+26 градусів. На Півдні хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів, +27...+29 градусів.
Хмари, які з'являться у Києві вдень, протримаються недовго – ввечері очікується ясна погода. Без опадів, +25...+27.
Прогноз погоди в містах України на 26 липня
Ужгород – +32...+34
Львів – +29...+31
Івано-Франківськ – +29...+31
Тернопіль – +29...+31
Чернівці – +29...+31
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +28...+30
Рівне – +27...+29
Житомир – +25...+27
Вінниця – +26...+28
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +24...+26
Суми – +23...+25
Полтава – +25...+27
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +24...+26
Харків – +24...+26
Київ – +25...+27