Найспекотніше буде в Ужгороді, де повітря прогріється аж до +34 градусів.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 26 липня очікується протягом дня +29...+32 градуси, найспекотнішим полюсом виявиться Закарпаття. Там прогнозують +32...+35 градусів.

Спекотно також буде завтра на Одещині та Миколаївщині – +29...+32 градуси. У більшості областей України переважатиме комфортна літня температура повітря, яка крутитиметься поблизу +25...+29 градусів. Трохи свіжішими будуть Харківщина та Сумщина – +22...+26 градусів.

Дощі з грозами пройдуть у вівторок у східній частині України та на Полтавщині, а вже аж надвечір прийдуть також на:

Львівщину,

Волинь,

Рівненщину,

Івано-Франківську,

Чернівецьку області,

на Закарпаття.

У Києві 26 липня синоптична ситуація майже ідеальна. Світитиме сонце, опадів не буде, вітер північного напрямку невеликий або помірний, максимально прогріється повітря до +26...+27 градусів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході зранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Місцями можливі дощі. Температура повітря складатиме +29...+31 градус. На Сході протягом дня погода буде похмурою. Вранці падатиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. Стовпчики термометра покажуть +24...+26 градусів.

На Півночі ввечері очікується ясна погода. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Повітря прогріється до +24...+26 градусів. На Півдні хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів, +27...+29 градусів.

Хмари, які з'являться у Києві вдень, протримаються недовго – ввечері очікується ясна погода. Без опадів, +25...+27.

Прогноз погоди в містах України на 26 липня

Ужгород – +32...+34

Львів – +29...+31

Івано-Франківськ – +29...+31

Тернопіль – +29...+31

Чернівці – +29...+31

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +28...+30

Рівне – +27...+29

Житомир – +25...+27

Вінниця – +26...+28

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +24...+26

Суми – +23...+25

Полтава – +25...+27

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26

Київ – +25...+27



Прогноз погоди на 26 липня / Фото Укргідрометцентр