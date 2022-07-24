Полум'я знищило понад 56 квадратних кілометрів лісових угідь

Велика лісова пожежа спалахнула у Каліфорнії у п'ятницю, 22 липня, неподалік національного парку Йосеміті. Через це під загрозою опинилися унікальні гігантські секвої.

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Пожежа охопила понад 2650 гектарів і знищила десять господарств, ще 5 – постраждали. У Департаменті лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії повідомили, що станом на полудень суботи вогонь було локалізовано на 0%.

Моторошна пожежа у Каліфорнії / Фото AP News

Також повідомляється, що до неділі полум'я знищило понад 56 квадратних кілометрів лісових угідь.

Пожежі у Каліфорнії: відео

Через масштабну лісову пожежу у каліфорнійському окрузі Маріпоза оголошено зону надзвичайного стану. 23 липня там надійшов наказ про евакуацію близько 6 тисяч людей.

Пожежі у Каліфорнії з висоти: відео

Повідомляється, що декілька будинків уже згоріли. Вогонь також знищив декілька ділянок ліній електропередачі, через що світло втратили понад 2600 будівель. Через пожежі перекрито великі автотраси.

Моторошні пожежі у Каліфорнії: відео

З полум'ям борються понад 400 пожежників за участю важкої наземної техніки та авіації. Місцева влада не виключає, що загасити вогонь вдасться лише через тиждень.

З полум'ям борються за участю важкої наземної техніки та авіації: відео