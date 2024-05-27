Так, местами воздух будет прогреваться почти до +30. Ночью же преимущественно температура будет не ниже, как +12 – за исключением высокогорья.

Смотрите также В Украине возможно помутнение неба и "грязные" дожди: синоптик назвал причину

Погода в Украине

Синоптики ожидают, что 28 мая небо над Украиной будет переменчиво облачным. В южной части, в Винницкой и Кировоградской, области днем и в большинстве западных областей местами прогнозируют кратковременные дожди, грозы. На остальной же территории без осадков.

Ветер восточный и юго-восточный, его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду, в Приазовье днем местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать 12 – 17 градусов, а днем преимущественно будет колебаться в пределах 24 – 29 градусов. На западе и юге страны будет немного прохладнее – там отметки будут позировать до 21 – 26 градусов. На высокогорье Карпат ночью ожидают 7 – 12 градусов, а днем 15 – 20.

Погода на Киевщине

Как и на остальных территориях, в Киевской области и Киеве прогнозируют переменную облачность, однако без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

В области температура ночью не будет превышать 12 – 17 градусов, днем – 24 – 29 градусов. Непосредственно в Киеве ночью будет 14 – 16 градусов, а днем отметки будут показывать 26 – 28 градусов.

Какая температура в областных центрах

Киев – +26...+28,

Ужгород – +24...+26,

Львов – +23...+25,,

Ивано-Франковск – +23...+25,

Тернополь – +23...+25,,

Черновцы – +23...+25,,

Хмельницкий – +23...+25,,

Луцк – +25...+27,

Ровно – +25...+27,

Житомир – +25...+27,

Винница – +23...+25,,

Одесса – +22...+24,

Николаев – +24...+26,

Херсон – +23...+25,

Симферополь – +22...+24,

Кропивницкий – +26...+28,

Черкассы – +26...+28,

Чернигов – +26...+28,

Сумы – +26...+28,

Полтава – +26...+28,

Днепр – +26...+28,

Запорожье – +25...+27,

Донецк – +27...+29,

Луганск – +27...+29,

Харьков – +24...+26.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая / Карта Укргидрометцентра

Важно! По всей Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской областей и Крыма объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.