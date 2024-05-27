Так, местами воздух будет прогреваться почти до +30. Ночью же преимущественно температура будет не ниже, как +12 – за исключением высокогорья.
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Погода в Украине
Синоптики ожидают, что 28 мая небо над Украиной будет переменчиво облачным. В южной части, в Винницкой и Кировоградской, области днем и в большинстве западных областей местами прогнозируют кратковременные дожди, грозы. На остальной же территории без осадков.
Ветер восточный и юго-восточный, его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду, в Приазовье днем местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать 12 – 17 градусов, а днем преимущественно будет колебаться в пределах 24 – 29 градусов. На западе и юге страны будет немного прохладнее – там отметки будут позировать до 21 – 26 градусов. На высокогорье Карпат ночью ожидают 7 – 12 градусов, а днем 15 – 20.
Погода на Киевщине
Как и на остальных территориях, в Киевской области и Киеве прогнозируют переменную облачность, однако без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
В области температура ночью не будет превышать 12 – 17 градусов, днем – 24 – 29 градусов. Непосредственно в Киеве ночью будет 14 – 16 градусов, а днем отметки будут показывать 26 – 28 градусов.
Какая температура в областных центрах
- Киев – +26...+28,
- Ужгород – +24...+26,
- Львов – +23...+25,,
- Ивано-Франковск – +23...+25,
- Тернополь – +23...+25,,
- Черновцы – +23...+25,,
- Хмельницкий – +23...+25,,
- Луцк – +25...+27,
- Ровно – +25...+27,
- Житомир – +25...+27,
- Винница – +23...+25,,
- Одесса – +22...+24,
- Николаев – +24...+26,
- Херсон – +23...+25,
- Симферополь – +22...+24,
- Кропивницкий – +26...+28,
- Черкассы – +26...+28,
- Чернигов – +26...+28,
- Сумы – +26...+28,
- Полтава – +26...+28,
- Днепр – +26...+28,
- Запорожье – +25...+27,
- Донецк – +27...+29,
- Луганск – +27...+29,
- Харьков – +24...+26.
Прогноз погоды в Украине на 28 мая / Карта Укргидрометцентра