Так, местами воздух будет прогреваться почти до +30. Ночью же преимущественно температура будет не ниже, как +12 – за исключением высокогорья.

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Погода в Украине

Синоптики ожидают, что 28 мая небо над Украиной будет переменчиво облачным. В южной части, в Винницкой и Кировоградской, области днем и в большинстве западных областей местами прогнозируют кратковременные дожди, грозы. На остальной же территории без осадков.

Ветер восточный и юго-восточный, его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду, в Приазовье днем местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать 12 – 17 градусов, а днем преимущественно будет колебаться в пределах 24 – 29 градусов. На западе и юге страны будет немного прохладнее – там отметки будут позировать до 21 – 26 градусов. На высокогорье Карпат ночью ожидают 7 – 12 градусов, а днем 15 – 20.

Погода на Киевщине

Как и на остальных территориях, в Киевской области и Киеве прогнозируют переменную облачность, однако без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

В области температура ночью не будет превышать 12 – 17 градусов, днем – 24 – 29 градусов. Непосредственно в Киеве ночью будет 14 – 16 градусов, а днем отметки будут показывать 26 – 28 градусов.

Какая температура в областных центрах

  • Киев – +26...+28,
  • Ужгород – +24...+26,
  • Львов – +23...+25,,
  • Ивано-Франковск – +23...+25,
  • Тернополь – +23...+25,,
  • Черновцы – +23...+25,,
  • Хмельницкий – +23...+25,,
  • Луцк – +25...+27,
  • Ровно – +25...+27,
  • Житомир – +25...+27,
  • Винница – +23...+25,,
  • Одесса – +22...+24,
  • Николаев – +24...+26,
  • Херсон – +23...+25,
  • Симферополь – +22...+24,
  • Кропивницкий – +26...+28,
  • Черкассы – +26...+28,
  • Чернигов – +26...+28,
  • Сумы – +26...+28,
  • Полтава – +26...+28,
  • Днепр – +26...+28,
  • Запорожье – +25...+27,
  • Донецк – +27...+29,
  • Луганск – +27...+29,
  • Харьков – +24...+26.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая / Карта Укргидрометцентра