Так, місцями повітря прогріватиметься майже до +30. Вночі ж переважно температура буде не нижче, як +12 – за винятком високогір'я.
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Погода в Україні
Синоптики очікують, що 28 травня небо над Україною буде мінливо хмарним. У південній частині, на Вінниччині та Кіровоградщині, вдень і у більшості західних областей місцями прогнозують короткочасні дощі, грози. На решті ж території без опадів.
Вітер східний та південно-східний, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду, в Приазов'ї вдень місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі сягатиме 12 – 17 градусів, а вдень переважно коливатиметься у межах 24 – 29 градусів. На заході та півдні країни буде трохи прохолодніше – там позначки показуватимуть до 21 – 26 градусів. На високогір'ї Карпат вночі очікують 7 – 12 градусів, а вдень 15 – 20.
Погода на Київщині
Як і на решті територій, у Київській області та Києві прогнозують мінливу хмарність, проте без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
В області температура вночі не перевищуватиме 12 – 17 градусів, вдень – 24 – 29 градусів. Безпосередньо у Києві вночі буде 14 – 16 градусів, а вдень позначки показуватимуть 26 – 28 градусів.
Яка температура в обласних центрах
- Київ – +26...+28,
- Ужгород – +24...+26,
- Львів – +23...+25,,
- Івано-Франківськ – +23...+25,
- Тернопіль – +23...+25,,
- Чернівці – +23...+25,,
- Хмельницький – +23...+25,,
- Луцьк – +25...+27,
- Рівне – +25...+27,
- Житомир – +25...+27,
- Вінниця – +23...+25,,
- Одеса – +22...+24,
- Миколаїв – +24...+26,
- Херсон – +23...+25,
- Сімферополь – +22...+24,
- Кропивницький – +26...+28,
- Черкаси – +26...+28,
- Чернігів – +26...+28,
- Суми – +26...+28,
- Полтава – +26...+28,
- Дніпро – +26...+28,
- Запоріжжя – +25...+27,
- Донецьк – +27...+29,
- Луганськ – +27...+29,
- Харків – +24...+26.
Прогноз погоди в Україні на 28 травня / Карта Укргідрометцентру