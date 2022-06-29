Жарче всего будет в Ужгороде. Там столбики термометров покажут до 36 градусов тепла.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что в течение 30 июня погода в Украине будет самой разной и будет зависеть от конкретного региона. Жара будет царить на Западе Украины, тогда как в других областях она будет постепенно спадать.

Из-за значительных температурных контраст – от +35 до +25 градусов – и деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей Украины ожидаются местами ливни, грозы, град, шквалы и даже микросмерчи,

– отметила Диденко.

Она добавила, что западные области будут принадлежать области повышенного атмосферного давления, поэтому там существенные осадки маловероятны.

В Киеве 30 июня ожидается ослабление жары. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +28…+29 градусов. Дождь с грозой возможен, но сильных ливней не предполагается.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

На Западе Украины день с самого утра обещает быть ясным, а к вечеру погода будет облачной. Осадков не прогнозируют. Температура воздуха составит +33…+35 градусов. На Востоке ясная погода продержится совсем недолго в утренние часы, а уже днем небо будет облаками. Однако осадков они не принесут. Столбики термометров покажут +26...+28 градусов.

На севере утром ожидается мелкий дождь, который к полудню должен закончиться. Все остальные дни пройдет без осадков. Воздух прогреется до +25...+27 градусов. Первая половина дня на Юге будет ясной, а после обеда появятся облака. Днем пойдет дождь с грозой, однако ближе к вечеру он должен стихнуть. Температура воздуха составит +28…+30 градусов.

Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Киеве будет покрыто облаками. Термометры покажут +27…+29 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 30 июня.

Львов – +33...+35

Ужгород – +34...+36

Ивано-Франковск – +32...+34

Тернополь – +33...+35

Черновцы – +33...+35

Хмельницкий – +32...+34

Луцк – +33...+35

Ровно – +32...+34

Житомир – +27...+29

Винница – +29...+31

Одесса – +30...+32

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы – +26...+28

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +29...+31

Донецк – +25...+27

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +27...+29



Прогноз погоды на 30 июня / Фото Укргидрометцентра.