Найспекотніше буде в Ужгороді. Там стовпчики термометрів покажуть аж до 36 градусів тепла.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що протягом 30 червня погода в Україні буде найрізноманітнішою і залежатиме від конкретного регіону. Спека пануватиме на Заході України, тоді як в інших областях вона потрохи спадатиме.

Через значні температурні контрасти – від +35 до +25 градусів – та діяльність атмосферних фронтів у більшості областей України очікуються місцями зливи, грози, град, шквали та навіть мікросмерчі,

– зазначила Діденко.

Вона додала, що західні області належатимуть області підвищеного атмосферного тиску, тому там якісь суттєві опади малоймовірні.

У Києві 30 червня очікується послаблення спеки. Температура повітря впродовж дня коливатиметься у межах +28...+29 градусів. Дощ з грозою можливий, проте сильних злив не передбачається.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході України день із самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною. Опадів не прогнозують. Температура повітря складе +33...+35 градусів. На Сході ясна погода протримається зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Однак опадів вони не принесуть. Стовпчики термометрів покажуть +26...+28 градусів.

На Півночі вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Повітря прогріється до +25...+27 градусів. Перша половина дня на Півдні буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря складе +28...+30 градусів.

Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Києві буде вкрите хмарами. Термометри покажуть +27...+29 градусів.

Прогноз погоди в містах України на 30 червня

Львів – +33...+35

Ужгород – +34...+36

Івано-Франківськ – +32...+34

Тернопіль – +33...+35

Чернівці – +33...+35

Хмельницький – +32...+34

Луцьк – +33...+35

Рівне – +32...+34

Житомир – +27...+29

Вінниця – +29...+31

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +25...+27

Суми – +26...+28

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27

Київ – +27...+29



Прогноз погоди на 30 червня / Фото Укргідрометцентру