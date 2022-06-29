Найспекотніше буде в Ужгороді. Там стовпчики термометрів покажуть аж до 36 градусів тепла.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що протягом 30 червня погода в Україні буде найрізноманітнішою і залежатиме від конкретного регіону. Спека пануватиме на Заході України, тоді як в інших областях вона потрохи спадатиме.
Через значні температурні контрасти – від +35 до +25 градусів – та діяльність атмосферних фронтів у більшості областей України очікуються місцями зливи, грози, град, шквали та навіть мікросмерчі,
– зазначила Діденко.
Вона додала, що західні області належатимуть області підвищеного атмосферного тиску, тому там якісь суттєві опади малоймовірні.
У Києві 30 червня очікується послаблення спеки. Температура повітря впродовж дня коливатиметься у межах +28...+29 градусів. Дощ з грозою можливий, проте сильних злив не передбачається.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході України день із самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною. Опадів не прогнозують. Температура повітря складе +33...+35 градусів. На Сході ясна погода протримається зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Однак опадів вони не принесуть. Стовпчики термометрів покажуть +26...+28 градусів.
На Півночі вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Повітря прогріється до +25...+27 градусів. Перша половина дня на Півдні буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря складе +28...+30 градусів.
Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Києві буде вкрите хмарами. Термометри покажуть +27...+29 градусів.
Прогноз погоди в містах України на 30 червня
Львів – +33...+35
Ужгород – +34...+36
Івано-Франківськ – +32...+34
Тернопіль – +33...+35
Чернівці – +33...+35
Хмельницький – +32...+34
Луцьк – +33...+35
Рівне – +32...+34
Житомир – +27...+29
Вінниця – +29...+31
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +25...+27
Суми – +26...+28
Полтава – +25...+27
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +26...+28
Харків – +25...+27
Київ – +27...+29