Температура воздуха по всей стране будет колебаться от +11 до +16 градусов. Кое-где возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Интересно Теплом уже не порадует, – рассказал синоптик, когда в Украину придет окончательное похолодание

Погода в регионах

На Западе возможны дожди. В частности, ночью и утром они возможны на Львовщине и Тернопольщине, а днем на Ивано-Франковщине и Буковине.

На Севере и Центре также возможны мелкие дожди. В частности, на Кировоградщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Сумщине.

На юге будет облачно, но без осадков. Исключением будут Крым и Запорожье – там ожидают мелкие дожди, но местами осадки могут быть сильнее.

На Востоке день также принесет осенние дожди и относительное похолодание. Кроме того, на Левобережье синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду.

В Киеве 30 октября пройдет без осадков, но почти весь день в столице будет облачно.

Погода в городах

Ужгород – +12...+15

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+15

Тернополь – +10...+15

Черновцы – +11...+14

Хмельницкий – +9...+14

Луцк – +10...+15

Ровно – +9...+15

Житомир – +9...+14

Винница – +9...+15

Одесса – +11...+17

Николаев – +10...+17

Херсон – +10...+17

Симферополь – +7...+15

Кропивницкий – +9...+17

Черкассы – +10...+15

Чернигов – +9...+13

Сумы – +9...+12

Полтава – +10...+14

Днепр – +9...+16

Запорожье – +8...+16

Донецк – +8...+13

Луганск – +8...+14

Харьков – +10...+13

Киев – +10...+14



Прогноз погоды на 30 октября / Карта Windy