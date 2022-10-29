Температура повітря по всій країні коливатиметься у межах від +11 до +16 градусів. Подекуди можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду.

Цікаво Теплом вже не потішить, – синоптик розповів, коли в Україну прийде остаточне похолодання

Погода в регіонах

На Заході можливі дощі. Зокрема вночі та вранці вони можливі на Львівщині й Тернопільщині, а вдень на Івано-Франківщині та Буковині.

На Півночі та в Центрі також можливі дрібні дощі. Зокрема на Кіровоградщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Сумщині.

На Півдні буде хмарно, але без опадів. Винятком будуть Крим та Запоріжжя – там очікують дрібні дощі, але подекуди опади можуть бути сильнішими.

На Сході день також принесе осінні дощі та відносне похолодання. Крім того, на Лівобережжі синоптики прогнозують пориви вітру до 20 метрів на секунду.

У Києві 30 жовтня мине без опадів, однак майже увесь день у столиці буде хмарно.

Погода в містах

Ужгород – +12...+15

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+15

Тернопіль – +10...+15

Чернівці – +11...+14

Хмельницький – +9...+14

Луцьк – +10...+15

Рівне – +9...+15

Житомир – +9...+14

Вінниця – +9...+15

Одеса – +11...+17

Миколаїв – +10...+17

Херсон – +10...+17

Сімферополь – +7...+15

Кропивницький – +9...+17

Черкаси – +10...+15

Чернігів – +9...+13

Суми – +9...+12

Полтава – +10...+14

Дніпро – +9...+16

Запоріжжя – +8...+16

Донецьк – +8...+13

Луганськ – +8...+14

Харків – +10...+13

Київ – +10...+14



Прогноз погоди на 30 жовтня / Карта Windy