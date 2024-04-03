В четверг ветер будет иметь юго-западное направление с переходом на северо-западные. Его скорость составит 7 – 12 метров в секунду. Ночью на на Севере и днем на Востоке и в северо-восточных областях возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
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Какая будет погода 4 апреля
На Западе и Севере возможны небольшие кратковременные дожди ночью. На остальной территории Украины не ожидаются осадки.
Ночная температура на Западе в среднем составит +7...+5, а днем там потеплеет до +13...+15. На Севере ночью столбики термометров покажут +4...+6, а днем будет +8...+10. На Востоке ночью похолодает до +7...+5. Дневная температура там составит +17...+19. В Центре ночью ожидается +8...+6. Днем в центральных областях температура поднимется до +15...+17. На Юге ночью будет +8...+6, а днем столбики термометров будут показывать +19...+21.
Прогноз погоды по Киевской области
В Киевской области ночью будут кратковременные дожди. Днем на Киевщине осадки не ожидаются.
Ночью в Киевской области столбики термометров покажут +7...+2, а днем потеплеет до +7...+12. В столице ночная температура составит +7...+5. Днем в Киеве ожидается около +10.
Предупреждение от синоптиков
На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня. В четверг возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, а также отдельных природных средних и крупных лавин.
Также ожидается низкая снеголавинная опасность 1 уровня на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области. Синоптики призвали воздержаться от походов на высокогорье в четверг.
Предупреждение о снеголавинной опасности / Карта Укргидрометцентра
Температура в областных центрах
- Киев +9...+11
- Ужгород +15...+17
- Львов +13...+15
- Ивано-Франковск +13...+15
- Тернополь +13...+15
- Черновцы +14...+16
- Хмельницкий +13...+15
- Луцк +13...+15
- Ровно +13...+15
- Житомир +9...+11
- Винница +15...+17
- Одесса +19...+21
- Николаев +19...+21
- Херсон +18...+20
- Симферополь +18...+20
- Кропивницкий +17...+19
- Черкассы +15...+17
- Чернигов +7...+9
- Сумы +8...+10
- Полтава +13...+15
- Днепр +16...+18
- Запорожье +18...+20
- Донецк +17...+19
- Луганск +17...+19
- Харьков +16...+18
Прогноз погоды в Украине на 4 апреля / Карта Укргидрометцентра