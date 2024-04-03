У четвер вітер матиме південно-західний напрямок з переходом на північно-західний. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду. Вночі на Півночі та вдень на Сході та у північно-східних областях можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
До теми В Україні значно зміниться погода: як і коли саме
Яка буде погода 4 квітня
На Заході та Півночі можливі невеликі короткочасні дощі вночі. На решті території України не очікуються опади.
Нічна температура на Заході в середньому становитиме +7…+5, а вдень там потеплішає до +13…+15. На Півночі вночі стовпчики термометрів покажуть +4…+6, а вдень буде +8…+10. На Сході вночі похолодає до +7…+5. Денна температура там становитиме +17…+19. У Центрі вночі очікується +8…+6. Вдень у центральних областях температура підніметься до +15…+17. На Півдні вночі буде +8…+6, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +19…+21.
Прогноз погоди по Київщині
У Київській області вночі будуть короткочасні дощі. Вдень на Київщині опади не очікуються.
Вночі у Київській області стовпчики термометрів покажуть +7…+2, а вдень потеплішає до +7…+12. У столиці нічна температура становитиме +7…+5. Вдень у Києві очікується близько +10.
Попередження від синоптиків
На високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня. У четвер можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, а також окремих природних середніх та великих лавин.
Також очікується низька сніголавинна небезпека 1 рівня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області. Синоптики закликали утриматись від походів на високогір'я у четвер.
Попередження про сніголавинну небезпеку / Карта Укргідрометцентру
Температура в обласних центрах
- Київ +9...+11
- Ужгород +15...+17
- Львів +13...+15
- Івано-Франківськ +13...+15
- Тернопіль +13...+15
- Чернівці +14...+16
- Хмельницький +13...+15
- Луцьк +13...+15
- Рівне +13...+15
- Житомир +9...+11
- Вінниця +15...+17
- Одеса +19...+21
- Миколаїв +19...+21
- Херсон +18...+20
- Сімферополь +18...+20
- Кропивницький +17...+19
- Черкаси +15...+17
- Чернігів +7...+9
- Суми +8...+10
- Полтава +13...+15
- Дніпро +16...+18
- Запоріжжя +18...+20
- Донецьк +17...+19
- Луганськ +17...+19
- Харків +16...+18
Прогноз погоди в Україні на 4 квітня / Карта Укргідрометцентру