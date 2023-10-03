Начало октября принесет в Украину похолодание. Уже четвертый день месяца местами ожидаются кратковременные дожди и порывы ветра.

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Какая будет погода в Украине 4 октября

Небо над нашей страной будет облачно, но осадки ожидаются лишь местами. Кратковременные дожди пройдут ночью в северо-западных регионах, а днем в северных.

Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. В западных и центральных областях иногда могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью снизится до +8…+13 градусов. В восточных и юго-восточных областях ожидается +4…+9 градусов. Днем столбики термометров покажут +17...+22 градуса, а в центральных и южных регионах +21...+26 градусов.

Какая будет погода 4 октября в столице и области

В Киеве и Киевской области также ожидается переменная облачность. В области местами возможен кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, однако в области днем иногда возможны порывы 15 – 20 метров в секунду. Температура в Киевской области ночью +8...+13 градусов, а днем +17...+22 градуса. В Киеве столбики термометра ночью покажут +9…+11 градусов, а днем +19…+21 градус.

В Украине повышен уровень пожарной опасности

Синоптики просят обратить внимание, что в Украине 4 октября и несколько дней будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Осадков было немного, и земля еще очень сухая. Важно помнить, что случайный окурок может привести к возгоранию, поэтому к этому нужно относиться ответственно.


В Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности / Фото Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев +19...+21
  • Ужгород +20...+22
  • Львов +17...+19
  • Ивано-Франковск +18...+20
  • Тернополь +18...+20
  • Черновцы +18...+20
  • Хмельницкий +18...+20
  • Луцк +18...+20
  • Ровно +18...+20
  • Житомир +19...+21
  • Винница +22...+24
  • Одесса +22...+24
  • Николаев +23...+25
  • Херсон +22...+24
  • Симферополь +22...+24
  • Кропивницкий +23...+25
  • Черкассы +22...+24
  • Чернигов +19...+21
  • Сумы +19...+21
  • Полтава +23...+25
  • Днепр +23...+25
  • Запорожье +21...+23
  • Донецк +21...+23
  • Луганск +20...+22
  • Харьков +21...+23


Прогноз погоды на 4 октября / Фото Укргидрометцентр.