Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако время от времени солнце будет пробиваться через них. Существенных осадков не ожидается.

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Какой будет погода в Украине

Утром и днем возможен дождь и мокрый снег на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Винницкой областях. Кроме этого, в Карпатах и на Прикарпатье местами туман.

Синоптики прогнозируют, что ветер будет северо – восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается от +2 градусов до -3. Зато днем +1...+6 градусов тепла.

На Закарпатье и на Юге Украины ночью 0...+5 градусов, а днем +7...+12 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области будет также облачно с прояснениями, без существенных осадков️. Синоптики прогнозируют северно – восточный ️ветер, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет от +2 градусов до -3 мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве ночью около 0 градусов, днем +2...+4 градуса тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев – +2...+4
  • Ужгород – +12...+14
  • Львов – +4...+6
  • Ивано-Франковск – +3...+5
  • Тернополь – +2...+4
  • Черновцы – +4...+6
  • Хмельницкий – +3...+5
  • Луцк – +2...+4
  • Ровно – +2...+4
  • Житомир – +2...+4
  • Винница – +4...+6
  • Одесса – +8...+10
  • Николаев – +8...+10
  • Херсон – +9...+11
  • Симферополь – +8...+10
  • Кропивницкий – +6...+8
  • Черкассы – +4...+6
  • Чернигов – +2...+4
  • Сумы – +1...+3
  • Полтава – +4...+6
  • Днепр – +5...+7
  • Запорожье – +7...+9
  • Донецк – +5...+7
  • Луганск – +5...+7
  • Харьков – +4...+6

Прогноз погоды на 6 марта
Прогноз погоды на 6 марта / Укргидрометцентр