Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако время от времени солнце будет пробиваться через них. Существенных осадков не ожидается.
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Какой будет погода в Украине
Утром и днем возможен дождь и мокрый снег на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Винницкой областях. Кроме этого, в Карпатах и на Прикарпатье местами туман.
Синоптики прогнозируют, что ветер будет северо – восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается от +2 градусов до -3. Зато днем +1...+6 градусов тепла.
На Закарпатье и на Юге Украины ночью 0...+5 градусов, а днем +7...+12 градусов.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области будет также облачно с прояснениями, без существенных осадков️. Синоптики прогнозируют северно – восточный ️ветер, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет от +2 градусов до -3 мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве ночью около 0 градусов, днем +2...+4 градуса тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +2...+4
- Ужгород – +12...+14
- Львов – +4...+6
- Ивано-Франковск – +3...+5
- Тернополь – +2...+4
- Черновцы – +4...+6
- Хмельницкий – +3...+5
- Луцк – +2...+4
- Ровно – +2...+4
- Житомир – +2...+4
- Винница – +4...+6
- Одесса – +8...+10
- Николаев – +8...+10
- Херсон – +9...+11
- Симферополь – +8...+10
- Кропивницкий – +6...+8
- Черкассы – +4...+6
- Чернигов – +2...+4
- Сумы – +1...+3
- Полтава – +4...+6
- Днепр – +5...+7
- Запорожье – +7...+9
- Донецк – +5...+7
- Луганск – +5...+7
- Харьков – +4...+6
Прогноз погоды на 6 марта / Укргидрометцентр