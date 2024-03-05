Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако время от времени солнце будет пробиваться через них. Существенных осадков не ожидается.

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Какой будет погода в Украине

Утром и днем возможен дождь и мокрый снег на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Винницкой областях. Кроме этого, в Карпатах и на Прикарпатье местами туман.

Синоптики прогнозируют, что ветер будет северо – восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается от +2 градусов до -3. Зато днем +1...+6 градусов тепла.

На Закарпатье и на Юге Украины ночью 0...+5 градусов, а днем +7...+12 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области будет также облачно с прояснениями, без существенных осадков️. Синоптики прогнозируют северно – восточный ️ветер, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет от +2 градусов до -3 мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве ночью около 0 градусов, днем +2...+4 градуса тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +2...+4

Ужгород – +12...+14

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +4...+6

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +9...+11

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +2...+4

Сумы – +1...+3

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +7...+9

Донецк – +5...+7

Луганск – +5...+7

Харьков – +4...+6



Прогноз погоды на 6 марта / Укргидрометцентр