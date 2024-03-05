Небо над Україною буде вкрите хмарами, однак час від часу сонце пробиватиметься через них. Істотних опадів не очікується.
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Якою буде погода в Україні
Вранці та вдень можливий дощ та мокрий сніг на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині та Вінниччині. Крім цього, в Карпатах та на Прикарпатті місцями туман.
Синоптики прогнозують, що вітер буде північно – східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується від +2 градусів до -3. Натомість вдень +1...+6 градусів тепла.
На Закарпатті та на Півдні України вночі 0...+5 градусів, а вдень +7...+12 градусів.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області буде також хмарно з проясненнями, без істотних опадів️. Синоптики прогнозують північно – східний ️вітер, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі буде від +2 градусів до -3 морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві вночі близько 0 градусів, вдень +2...+4 градуси тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +2...+4
- Ужгород – +12...+14
- Львів – +4...+6
- Івано-Франківськ – +3...+5
- Тернопіль – +2...+4
- Чернівці – +4...+6
- Хмельницький – +3...+5
- Луцьк – +2...+4
- Рівне – +2...+4
- Житомир – +2...+4
- Вінниця – +4...+6
- Одеса – +8...+10
- Миколаїв – +8...+10
- Херсон – +9...+11
- Сімферополь – +8...+10
- Кропивницький – +6...+8
- Черкаси – +4...+6
- Чернігів – +2...+4
- Суми – +1...+3
- Полтава – +4...+6
- Дніпро – +5...+7
- Запоріжжя – +7...+9
- Донецьк – +5...+7
- Луганськ – +5...+7
- Харків – +4...+6
Прогноз погоди на 6 березня / Укргідрометцентр