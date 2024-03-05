Небо над Україною буде вкрите хмарами, однак час від часу сонце пробиватиметься через них. Істотних опадів не очікується.

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Якою буде погода в Україні

Вранці та вдень можливий дощ та мокрий сніг на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині та Вінниччині. Крім цього, в Карпатах та на Прикарпатті місцями туман.

Синоптики прогнозують, що вітер буде північно – східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується від +2 градусів до -3. Натомість вдень +1...+6 градусів тепла.

На Закарпатті та на Півдні України вночі 0...+5 градусів, а вдень +7...+12 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області буде також хмарно з проясненнями, без істотних опадів️. Синоптики прогнозують північно – східний ️вітер, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі буде від +2 градусів до -3 морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві вночі близько 0 градусів, вдень +2...+4 градуси тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ – +2...+4
  • Ужгород – +12...+14
  • Львів – +4...+6
  • Івано-Франківськ – +3...+5
  • Тернопіль – +2...+4
  • Чернівці – +4...+6
  • Хмельницький – +3...+5
  • Луцьк – +2...+4
  • Рівне – +2...+4
  • Житомир – +2...+4
  • Вінниця – +4...+6
  • Одеса – +8...+10
  • Миколаїв – +8...+10
  • Херсон – +9...+11
  • Сімферополь – +8...+10
  • Кропивницький – +6...+8
  • Черкаси – +4...+6
  • Чернігів – +2...+4
  • Суми – +1...+3
  • Полтава – +4...+6
  • Дніпро – +5...+7
  • Запоріжжя – +7...+9
  • Донецьк – +5...+7
  • Луганськ – +5...+7
  • Харків – +4...+6

Прогноз погоди на 6 березня
Прогноз погоди на 6 березня / Укргідрометцентр