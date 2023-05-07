Больше всего будет дождь на Западе Украины. Там в понедельник ожидают проливные дожди.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе Украины На протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночью будет идти дождь. Воздух прогреется до +10...+12 градусов. На Востоке будет несколько теплее – +13…+15 градусов. Осадки тоже маловероятны.
На Севере местами ожидается дождь, а температура воздуха будет +11...+13 градусов. На юге небо будет покрыто облаками. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь. Столбики термометров покажут +14...+16 градусов.
Весь день в Киеве будет облачным. Без осадков. Воздух прогреется до +11...+13 градусов.
Погода в городах Украины
Киев – +11...+13
Ужгород – +13...+15
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +10...+12
Ровно – +9...+11
Житомир – +11...+13
Винница – +12...+14
Одесса – +12...+14
Николаев – +14...+16
Херсон – +14...+16
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +11...+13
Сумы – +10...+12
Полтава – +12...+14
Днепр – +13...+15
Запорожье – +12...+14
Донецк – +14...+16
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Прогноз погоды на 8 мая / Фото Укргидрометцентра