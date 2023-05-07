Больше всего будет дождь на Западе Украины. Там в понедельник ожидают проливные дожди.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе Украины На протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночью будет идти дождь. Воздух прогреется до +10...+12 градусов. На Востоке будет несколько теплее – +13…+15 градусов. Осадки тоже маловероятны.

На Севере местами ожидается дождь, а температура воздуха будет +11...+13 градусов. На юге небо будет покрыто облаками. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь. Столбики термометров покажут +14...+16 градусов.

Весь день в Киеве будет облачным. Без осадков. Воздух прогреется до +11...+13 градусов.

Погода в городах Украины

Киев – +11...+13

Ужгород – +13...+15

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +10...+12

Ровно – +9...+11

Житомир – +11...+13

Винница – +12...+14

Одесса – +12...+14

Николаев – +14...+16

Херсон – +14...+16

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +11...+13

Сумы – +10...+12

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +12...+14

Донецк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15



Прогноз погоды на 8 мая / Фото Укргидрометцентра