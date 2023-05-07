Найбільше дощитиме на Заході України. Там у понеділок очікують зливи.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході України протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі пройде дощ. Повітря прогріється до +10...+12 градусів. На Сході буде дещо тепліше – +13...+15 градусів. Опади також малоймовірні.
На Півночі місцями очікують дощі, а температура повітря буде +11...+13 градусів. На Півдні небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ. Стовпчики термометрів покажуть +14...+16 градусі.
Весь день у Києві буде хмарним. Без опадів. Повітря прогріється до +11...+13 градусів.
Погода у містах України
Київ – +11...+13
Ужгород – +13...+15
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +10...+12
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +10...+12
Луцьк – +10...+12
Рівне – +9...+11
Житомир – +11...+13
Вінниця – +12...+14
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +11...+13
Суми – +10...+12
Полтава – +12...+14
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +13...+15
Харків – +13...+15
Прогноз погоди на 8 травня / Фото Укргідрометцентру