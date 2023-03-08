Во многих регионах погода 9 марта будет теплее, чем днем раньше. Ветер будет свежим, юго-западным. Сильные поры ветра будут только в Карпатах.

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Какая будет погода в Украине 9 марта

В западных областях в четверг ожидается умеренный дождь, ночью с мокрым снегом. Также ночью мокрый снег может выпасть в центральных и восточных областях. Днем в северных областях может немного окропить небольшой дождь, однако на остальной территории без существенных осадков.

В столице ночью осадков не будет, разве днем ожидается небольшой дождь.

Обратите внимание. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и утром местами туман.

Ветер по Украине ожидается 7 – 12 метров в секунду, только в Карпатах днем могут быть порывы 20 – 25 метров в секунду.

Прогноз погоды в крупнейших городах Украины