У багатьох регіонах погода 9 березня буде теплішою, ніж днем раніше. Вітер буде свіжим, південно-західним. Сильні порили вітру будуть лише у Карпатах.
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Якою буде погода в Україні 9 березня
У західних областях у четвер буде помірний дощ, вночі з мокрим снігом. Також вночі мокрий сніг може випасти у центральних та східних областях. Вдень у північних областях може трішки покропити невеликий дощ, проте на решті території без істотних опадів.
У столиці вночі істотних опадів не буде, хіба вдень очікується невеликий дощ.
Вітер по Україні очікується 7 – 12 метрів на секунду, лиш у Карпатах вдень можуть бути пориви 20 – 25 метрів на секунду.
Прогноз погоди в найбільших містах України
- Київ – +10...+12
- Ужгород – +11...+13
- Львів – +10...+12
- Івано-Франківськ – +11...+13
- Тернопіль – +11...+13
- Чернівці – +13..+15
- Хмельницький – +12...+14
- Луцьк – +6...+8
- Рівне – +6...+8
- Житомир – +9...+11
- Вінниця – +14...+16
- Одеса – +14...+16
- Миколаїв – +15...+17
- Херсон – +14...+16
- Сімферополь – +14...+16
- Кропивницький – +14...+16
- Черкаси – +13...+15
- Чернігів – +9...+11
- Суми – +9...+11
- Полтава – +12...+14
- Дніпро – +13...+15
- Запоріжжя – +14...+16
- Донецьк – +14...+16
- Луганськ – +11...+13
- Харків – +11...+13