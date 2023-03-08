У багатьох регіонах погода 9 березня буде теплішою, ніж днем раніше. Вітер буде свіжим, південно-західним. Сильні порили вітру будуть лише у Карпатах.

Дивіться також Синоптики назвали дату різкого потепління: де буде до +18 градусів

Якою буде погода в Україні 9 березня

У західних областях у четвер буде помірний дощ, вночі з мокрим снігом. Також вночі мокрий сніг може випасти у центральних та східних областях. Вдень у північних областях може трішки покропити невеликий дощ, проте на решті території без істотних опадів.

У столиці вночі істотних опадів не буде, хіба вдень очікується невеликий дощ.

Вітер по Україні очікується 7 – 12 метрів на секунду, лиш у Карпатах вдень можуть бути пориви 20 – 25 метрів на секунду.

Прогноз погоди в найбільших містах України

  • Київ – +10...+12
  • Ужгород – +11...+13
  • Львів – +10...+12
  • Івано-Франківськ – +11...+13
  • Тернопіль – +11...+13
  • Чернівці – +13..+15
  • Хмельницький – +12...+14
  • Луцьк – +6...+8
  • Рівне – +6...+8
  • Житомир – +9...+11
  • Вінниця – +14...+16
  • Одеса – +14...+16
  • Миколаїв – +15...+17
  • Херсон – +14...+16
  • Сімферополь – +14...+16
  • Кропивницький – +14...+16
  • Черкаси – +13...+15
  • Чернігів – +9...+11
  • Суми – +9...+11
  • Полтава – +12...+14
  • Дніпро – +13...+15
  • Запоріжжя – +14...+16
  • Донецьк – +14...+16
  • Луганськ – +11...+13
  • Харків – +11...+13