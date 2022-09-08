К вечеру осадки могут быть и в Винницкой области. Температура воздуха будет комфортной по ощущениям.

К теме Литить как из ведра: синоптики предупредили украинцев о дождях и похолоданиях

Кому и когда готовиться к дождям

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что на Западе наиболее вероятно, что выпадут дожди от умеренных до сильных. А жителям Винницкой области следует ожидать осадков ближе к вечеру.

В ночь на 9 сентября и утром дождь будет в Херсонской и Николаевской областях. На остальной территории нашей страны без осадков.

Температура воздуха будет составлять +17...+22 градуса, в западных областях +13...+18 градусов.

Погода в Киеве будет сухой с достаточно комфортной температурой воздуха +18...+19 градусов тепла.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +17...+19

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +16...+18

Винница – +19...+21

Одесса – +24..+26

Николаев – +20...+22

Херсон – +22...+24

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +16...+18

Сумы – +15...+17

Полтава – +17...+19

Днепр – +19...+21

Запорожье – +23..+25

Донецк – +17...+19

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +16...+18

Погода в Украине 9 сентября / Фото Укргидрометцентра