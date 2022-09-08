К вечеру осадки могут быть и в Винницкой области. Температура воздуха будет комфортной по ощущениям.
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Кому и когда готовиться к дождям
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что на Западе наиболее вероятно, что выпадут дожди от умеренных до сильных. А жителям Винницкой области следует ожидать осадков ближе к вечеру.
В ночь на 9 сентября и утром дождь будет в Херсонской и Николаевской областях. На остальной территории нашей страны без осадков.
Температура воздуха будет составлять +17...+22 градуса, в западных областях +13...+18 градусов.
Погода в Киеве будет сухой с достаточно комфортной температурой воздуха +18...+19 градусов тепла.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +17...+19
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +16...+18
Винница – +19...+21
Одесса – +24..+26
Николаев – +20...+22
Херсон – +22...+24
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +16...+18
Сумы – +15...+17
Полтава – +17...+19
Днепр – +19...+21
Запорожье – +23..+25
Донецк – +17...+19
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +16...+18
Погода в Украине 9 сентября / Фото Укргидрометцентра