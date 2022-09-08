До вечора опади можуть бути і на Вінниччині. Температура повітря буде комфортною за відчуттями.
До теми Литиме як з відра: синоптики попередили українців про дощі й похолодання
Кому й коли готуватись до дощів
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що на Заході найбільш ймовірно, що випадуть дощі від помірних до сильних. А мешканцям Вінниччини слід чекати опадів ближче до вечора.
У ніч проти 9 вересня та зранку дощ буде у Херсонській та Миколаївській областях. На решті території нашої країни – без опадів.
Температура повітря становитиме +17...+22 градуси, у західних областях +13...+18 градусів.
Погода в Києві буде суха з досить комфортною температурою повітря +18...+19 градусів тепла.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +17...+19
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +13...+15
Рівне – +13...+15
Житомир – +16...+18
Вінниця – +19...+21
Одеса – +24..+26
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +19...+21
Черкаси – +17...+19
Чернігів – +16...+18
Суми – +15...+17
Полтава – +17...+19
Дніпро – +19...+21
Запоріжжя – +23..+25
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +16...+18
Харків – +16...+18
Київ – +16...+18
Погода в Україні 9 вересня / Фото Укргідрометцентру