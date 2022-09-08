До вечора опади можуть бути і на Вінниччині. Температура повітря буде комфортною за відчуттями.

До теми Литиме як з відра: синоптики попередили українців про дощі й похолодання

Кому й коли готуватись до дощів

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що на Заході найбільш ймовірно, що випадуть дощі від помірних до сильних. А мешканцям Вінниччини слід чекати опадів ближче до вечора.

У ніч проти 9 вересня та зранку дощ буде у Херсонській та Миколаївській областях. На решті території нашої країни – без опадів.

Температура повітря становитиме +17...+22 градуси, у західних областях +13...+18 градусів.

Погода в Києві буде суха з досить комфортною температурою повітря +18...+19 градусів тепла.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +17...+19

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +16...+18

Вінниця – +19...+21

Одеса – +24..+26

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +19...+21

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +16...+18

Суми – +15...+17

Полтава – +17...+19

Дніпро – +19...+21

Запоріжжя – +23..+25

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +16...+18

Харків – +16...+18

Київ – +16...+18

Погода в Україні 9 вересня / Фото Укргідрометцентру