Погіршення погоди синоптики прогнозують вже з 9 вересня. На Заході температура повітря з +24 градусів впаде до +15 градусів.

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Де прогнозують сильні зливи

У Львові сильний дощ почнеться ще в п'ятницю, 9 вересня, й падатиме аж до вівторка, 13 вересня. Також синоптики попередили містян про різке похолодання, адже 12 вересня температура повітря опуститься до +12 градусів. То ж саме час витягти з шаф теплий одяг.

На Прикарпатті дощовий період затягнеться на довше. Там опади прогнозують 8 – 13 вересня та 16 – 17 вересня. Водночас у суботу, 10 вересня, можлива гроза.

У Києві погода погіршиться з 10 вересня. Увесь день падатиме дощ, а температура повітря опуститься до +13 градусів, згодом взагалі до +10 градусів. 13 вересня опадів стане менше, а 14 вересня погода буде повністю сухою.

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На Півночі синоптики також обіцяють дощі. Так, у Чернігові 11 вересня стовпчики термометрів опустяться до +10 градусів.

Затяжні дощі обіцяють і в південних областях. Щоправда, температура повітря там буде вищою. Мешканцям Сходу з погодою більше пощастить, адже там дощу на вихідних не прогнозують. У Харкові лише з початку нового тижня, 12 вересня, місцями можливі невеликі опади.