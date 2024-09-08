Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако сквозь них будет выглядывать солнце. Температура воздуха понемногу начнет снижаться.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики предсказывают, что в южной части, днем и в восточных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер прогнозируют восточный, юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью в западных, северных и Винницкой областях опустится до +7...+12 градусов, на остальной территории +10...+15 градусов, на побережье морей до +19 градусов, а днем +23...28 градусов, на высокогорье Карпат и горах Крыма +20...+22 градуса.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области ожидается также переменная облачность, без осадков Синоптики прогнозируют, что ветер юго-восточный ️, 7 – 12 метров за секунду.

Температура ночью опустится до +7...+12 градусов, днем +23...+28 градусов. В Киеве ночью ожидается +10...+12 градусов, днем +25...+27 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +25...+27

Ужгород +25...+27

Львов +25...+27

Ивано-Франковск +24...+26

Тернополь +24...+26

Черновцы +25...+27

Хмельницкий +24...+26

Луцк +25...+27

Ровно +24...+26

Житомир +25...+27

Винница +25...+27

Одесса +24...+26

Николаев +25...+27

Херсон +26...+28

Симферополь +24...+26

Кропивницкий +24...+26

Черкассы +25...+27

Чернигов +25...+27

Сумы +24...+26

Полтава +24...+26

Днепр +24...+26

Запорожье +25...+27

Донецк +24...+26

Луганск +24...+26

Харьков +25...+27



Прогноз погоды на 9 сентября / Укргидрометцентр