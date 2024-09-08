Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако сквозь них будет выглядывать солнце. Температура воздуха понемногу начнет снижаться.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики предсказывают, что в южной части, днем и в восточных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
Ветер прогнозируют восточный, юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью в западных, северных и Винницкой областях опустится до +7...+12 градусов, на остальной территории +10...+15 градусов, на побережье морей до +19 градусов, а днем +23...28 градусов, на высокогорье Карпат и горах Крыма +20...+22 градуса.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области ожидается также переменная облачность, без осадков Синоптики прогнозируют, что ветер юго-восточный ️, 7 – 12 метров за секунду.
Температура ночью опустится до +7...+12 градусов, днем +23...+28 градусов. В Киеве ночью ожидается +10...+12 градусов, днем +25...+27 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +25...+27
- Ужгород +25...+27
- Львов +25...+27
- Ивано-Франковск +24...+26
- Тернополь +24...+26
- Черновцы +25...+27
- Хмельницкий +24...+26
- Луцк +25...+27
- Ровно +24...+26
- Житомир +25...+27
- Винница +25...+27
- Одесса +24...+26
- Николаев +25...+27
- Херсон +26...+28
- Симферополь +24...+26
- Кропивницкий +24...+26
- Черкассы +25...+27
- Чернигов +25...+27
- Сумы +24...+26
- Полтава +24...+26
- Днепр +24...+26
- Запорожье +25...+27
- Донецк +24...+26
- Луганск +24...+26
- Харьков +25...+27
Прогноз погоды на 9 сентября / Укргидрометцентр