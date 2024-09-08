Неба над Україною буде вкрите хмарами, однак крізь них буде виглядати сонце. Температура повітря потроху почне знижуватись.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики передбачають, що у південній частині, вдень і в східних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер прогнозують східний, південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях опуститься до +7...+12 градусів, на решті території +10...+15 градусів, на узбережжі морів до +19 градусів, а вдень +23...28 градусів, на високогір'ї Карпат та горах Криму +20...+22 градуси.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікується також мінлива хмарність, без опадів Синоптики прогнозують, що вітер південно-східний ️, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до +7...+12 градусів, вдень +23...+28 градусів. У Києві вночі очікується +10...+12 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +25...+27

Ужгород +25...+27

Львів +25...+27

Івано-Франківськ +24...+26

Тернопіль +24...+26

Чернівці +25...+27

Хмельницький +24...+26

Луцьк +25..+27

Рівне +24...+26

Житомир +25...+27

Вінниця +25...+27

Одеса +24...+26

Миколаїв +25...+27

Херсон +26...+28

Сімферополь +24...+26

Кропивницький +24...+26

Черкаси +25...+27

Чернігів +25...+27

Суми +24...+26

Полтава +24...+26

Дніпро +24...+26

Запоріжжя +25...+27

Донецьк +24...+26

Луганськ +24..+26

Харків +25...+27



Прогноз погоди на 9 вересня / Укргідрометцентр